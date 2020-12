Muere Frankie Randall, excampeón que le propinó su primera derrota a Julio César Chávez

Este miércoles se reportó la muerte de Frankie “El Cirujano” Randall, el tres veces campeón del mundo en peso superligero, quien también es recordado por ser el pugilista que le quitó el invicto a Julio César Chávez, quien en ese entonces sumaba más de 14 años de triunfos.

Aaron Snowell, su entrenador, y Mauricio Sulaimán, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo fueron quienes dieron la triste noticia.

“Acabo de recibir noticias de DeMarcus Randall, hijo de Frankie Randall 3x Champion, de que el Señor lo ha llamado a casa. ‘El Cirujano’ está operando en el cielo con su Señor. Que Dios consuele a la familia en estos momentos difíciles. Que la paz y la bendición estén con la familia Randall”, escribió Snowell en Facebook.

Por su parte, Sulaimán también lamentó la pérdida: “Lamento mucho enterarme del fallecimiento de Frankie Randall, que sacudió al mundo destronando al invicto Julio César Chávez. Descanse en paz”, escribió en Twitter.

I’m so sorry to learn of the passing away of Frankie Randall. The one who shook the world by dethroning then undefeated @Jcchavez115 . May he Rest In Peace pic.twitter.com/EwSXYO0Tnv

