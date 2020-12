Para quienes extrañan México: Este es el origen de los inigualables romeritos navideños

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Si por algo es famosa la cultura mexicana, es por su inigualable gastronomía que engloba el uso de ingredientes prehispánicos y muy típicos, con las más tradicionales técnicas de cocina. El resultado es indudable, una cocina de inmensa variedad, suculenta, llena de colores y sabores, no en vano todo aquel que no radique en México; fácilmente puede llegar a extrañar más la comida que a la misma familia. Es por ello que en México las celebraciones de cualquier tipo, siempre van acompañadas de los más suculentos platillos. Y Navidad no es la excepción. Si bien existen muchas delicias con las cuales se viste una tradicional mesa navideña mexicana, los romeritos son la estrella de la noche.

Lo primero que debes de saber es que los romeritos se elaboran con una planta llamada “quelite”, esta peculiar palabra se deriva de la palabra náhuatl “quilitl” que significa hierba comestible y se trata del ingrediente fundamental de este inolvidable guiso mexicano. Para ser más precisos los romeritos (Suaeda torreyana), pertenecen a la familia de los quelites al igual que otras variantes de hierbas como los quintoniles, epazote, verdolaga, huazontle y berros.

Un poco de historia:

Desde la época prehispánica los romeritos eran consumidos y sumamente valorados. A tal grado que formaban parte importante de la dieta de los aztecas, quienes desde entonces se consideraban sumamente nutritivos. De hecho en aquellos tiempos solían cocinarlos con ahuautles, que son los huevecillos comestibles de un mosco acuático que vive cerca de los lagos.

La historia cuenta que este emblemático platillo mexicano surgió después de la conquista española. Al igual que muchas de las recetas más populares de la gastronomía en México, aunque no lo creas tuvieron su origen en los conventos. A pesar de las carencias económicas que se vivían en los conventos, las monjas siempre estaban innovando y creando delicias en la cocina, fue así como surgieron los romeritos. La idea era crear un platillo barato y delicioso con los ingredientes que tenían a la mano, el resultado fue un platillo muy famoso que llamaron “revoltijo.” Dicho término se refiere a la mezcla de ingredientes mexicanos con europeos, entre los que se destacan las papas, los nopales, las nueces, los cacahuates y por supuesto ¡Quelites! La adición final que terminó de cerrar con broche de oro tan exquisita receta, fue el tradicional mole.

Se cree que la tradición de comer romeritos en las fiestas navideñas de los hogares mexicanos, se fue volviendo popular por lo accesible y económico de la receta. Aunque muchos creen que dicha costumbre se integró fácilmente, al ser un platillo sin carne de res que también encajaba perfecto con la celebración católica de la cuaresma y por ende Navidad.

Sin lugar a dudas los romeritos son un platillo muy mexicano, que no vas a encontrar en otro lugar del mundo. Los quelites se dan en diversas regiones de la República mexicana sobre todo en el centro del país, de manera particular en comunidades como San Andrés Mixquic, San Nicolás Tetelco y San Juan Ixtayopan, y San Gregorio Atlapulco, en Xochimilco. En gran parte por ello es que son tan accesibles para cualquier bolsillo y debido a las zonas en que se producen son muy consumidos en la Ciudad de México.

Actualmente es muy común preparar los romeritos con pipián y también se tiene la opción de acompañarlos con tortas de camarón seco. Aunque siempre se tendrá la alternativa de elaborarlos 100% vegetarianos, lo mejor de todo es que los romeritos no solo son deliciosos, son muy nutritivos. Son ricos en ácido fólico, vitamina A y C, calcio y fibra, nutrientes que benefician al sistema digestivo, intestinal e inmunológico. De tal manera que son un platillo que no puede faltar, son económicos en comparación con otro tipo de recetas y una de las pocas preparaciones de origen completamente mexicano. ¿Te animas a prepararlos?