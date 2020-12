Padrastro pervertido grabó a menor en el baño por 10 años, pero solo cumplirá 10 meses de cárcel

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Thomas Craig Lewis, un británico de 35 años, fue sentenciado ese martes a 10 meses de prisión por grabar a escondidas a su hijastra en el baño cuando todavía era menor de edad.

El reporte de Wales Online indica que, como parte de la sentencia, el Tribunal de la Corona de Northampton, en Reino Unido, le impuso 100 horas de trabajo comunitario al pervertido.

La prueba que desfiló en Corte confirmó que Lewis grabó a Lauren Brightwood desnuda durante años por medio de una cámara que ubicó sobre la puerta del baño.

La menor se duchaba sin imaginar que el hombre la estaba grabando para su consumo propio. El delincuente fue descubierto en noviembre de 2018 cuando la víctima se percató de que estaba siendo filmada; la joven estaba por cumplir 18 años. El padrastro, que se casó con la madre de Brightwood cuando ésta tenía 4 años, primero se inventó la excusa de que lo hacía para proteger a la víctima.

Posteriormente, Lewis admitió haber grabado a Brightwood “un par de veces” ya que estaba curioso de ver cómo lucía de adulta. El hombre terminó reconociendo su culpabilidad, al indicar a la Policía que contaba con hasta 10 grabaciones de la menor sin ropa.

Este martes, un testimonio escrito de la víctima fue compartido en sala en el que admite que aún no supera el haber sido traicionada por su padrastro, al que trató como verdadero padre.

“Yo estaba en un estado de ‘shock’, yo realmente no sabía cómo procesarlo. Esto no es algo que la gente normalmente tiene que enfrentar y yo no sabía qué hacer”, planteó la superviviente.

“Me siento ansiosa cuando entro a los baños y yo no quiere que nada así me pase de nuevo. Yo no creo que es justo”, agregó.

Brightwood además decidió contar su historia en redes como Instagram como parte del proceso de liberación.