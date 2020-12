Una cerveza por cada gol de Messi: Budweiser envía a porteros una botella especial por gol recibido del argentino

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La cervecería Budweiser celebró de una manera muy llamativa que Lionel Messi haya superado a Pelé en número de goles marcados con un mismo club.

Hace apenas unos días el astro argentino superó el espectacular récord que ostentaba el brasileño y llegó a 644 goles, por lo que la cervecería tuvo la idea de mandarle una botella conmemorativa por cada tanto a todos los porteros que recibieron una diana de Messi.

“20 años, 1 club, 644 goles. Los reyes no se hacen de la noche a la mañana. Messi ahora tiene el récord de más goles marcados con un solo equipo“, menciona la marca en el video con el que anuncia la peculiar campaña que le está dando la vuelta al mundo.

𝐑𝐄𝐂𝐎𝐑𝐃 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐄𝐑 20 years. 1 club. 644 goals. Kings aren’t made overnight 👑 Leo Messi now holds the record for most goals scored at a single club.#BeAKing #Messi #KingOfBeers #KingOfFootball pic.twitter.com/o9s0wQw77w — Budweiser Football (@budfootball) December 22, 2020

Y es que los guardametas más famosos del orbe ya comenzaron a recibir sus regalos y han inmortalizado los momentos en fotografías, mismas que están aprovechado para felicitar en redes a Lionel Messi por tan descomunal logro.

El legendario Gianluigi Buffon, quien encajó dos de los 644 tantos del “10” argentino, posó junto a las dos botellas que recibió.

.@budfootball… thanks for the beers.🍻 I’ll take it as a compliment. 😉 We have great battles over the years! Congratulations on breaking the 644 record #Messi! it really is an unbelievable achievement. Cheers! #BeAKing #ad pic.twitter.com/Rvz2kSv23B — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) December 24, 2020

Por otra parte, Jan Oblak, del Atlético de Madrid, una de las víctimas favoritas de Leo en la liga de España también compartió la imagen y escribió sobre el desafío que es enfrentarlo e intentar detener sus disparos.

Congratulations on your great achievement of 644 goals, Leo. I never like conceding but the challenge of stopping you brings the best out of goalkeepers too. Thank you @budfootball for the special gift. #BeAKing #Messi pic.twitter.com/3Nmn9dVycu — Jan Oblak (@oblakjan) December 24, 2020

Kepa Arribazalaga, del Chelsea, también hizo lo propio en redes con sus dos botellas y su felicitación.

Muchas gracias @budfootball por este regalo 🍻 Y enhorabuena Leo #Messi por un nuevo record más 👑 #BeAKing

Thank you very much @budfootball for the gift 🍻 And congratulations Leo Messi for breaking another new record 👑 pic.twitter.com/S64WjPM2kn — kepa Arrizabalaga (@kepa_46) December 24, 2020

Como dato adicional, los arqueros que más botellas recibirán son Diego Alves (21), Gorka Iraizoz (18), Iker Casillas (17) y Andrés Fernández (17).