Actor Tom Selleck dejó propina de $2,020 en Manhattan, emulando el año que se va

Tom Selleck, famoso protagonista de las series “Magnum, P.I.” y “Blue Bloods”, dejó una propina de $2020 dólares en un restaurante italiano de Nueva York, aparentemente emulando el trepidante año que se va.

El actor Donnie Wahlberg, quien interpreta al hijo de Selleck en la serie de NYPD “Blue Bloods”, compartió la noticia en Twitter. La cuenta era de $204.68 dólares.

“¡Descubrí que mi papá de televisión [Tom Selleck] ha aceptado generosamente el # 2020TipChallenge en (el restaurante) Elios del Upper East Side! Te quiero papá”, escribió Wahlberg. “Yo no lo empecé, pero estoy orgulloso de ser parte de él. A aquellos que dieron hasta la más mínima cantidad extra este año, GRACIAS”.

Wahlberg compartió fotos de la propina y una nota que Selleck dejó para su servidor. “Para Elios, estoy honrando el ‘desafío de propinas’ de mi amigo Donnie Wahlberg con mi sincera esperanza de un mejor 2020. Gracias a todos”, dice la nota de Selleck, quien en esa serie hace el papel de Comisionado de la Policía de NYC.

Wahlberg le dijo a la revista People que Selleck “nunca se lo mencionó”, y que los dos han “hecho tres escenas de cenas [Sangre Azul] desde que lo hizo, y él nunca me lo dijo”.

El “desafío” de dejar una propina de $2,020 dólares u otra cantidad muy generosa parece haberse originado hace un año en Alpena (Michigan), donde la camarera Danielle Franzoni recibió una propina por ese monto de un cliente junto con una nota que decía: “Feliz año nuevo” y “2020 Tip Challenge”, según The Alpena News.

"Franzoni, 31, got the tip while working Sunday at Thunder Bay River Restaurant in Alpena. The credit card receipt said 'Happy New Year. 2020 Tip Challenge.'" https://t.co/Z92K3wuiVD pic.twitter.com/QArhfQmZwb

I found out that my TV Dad #TomSelleck has generously accepted the #2020TipChallenge at Elios Upper East Side!

Love ya dad. ❤️

I didn’t start it but I’m proud to be part of it. To those who gave even the smallest extra amount this year — THANK YOU.#spreadloveandlovewillspread pic.twitter.com/1NcEswVbsO

— Donnie Wahlberg (@DonnieWahlberg) December 24, 2020