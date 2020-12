Exigen freno al aumento de tarifas del Subway tras asignación de $4,000 millones en alivios federales a la MTA

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El Congreso incluyó $4,200 millones de dólares para ayudar a la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), como parte del nuevo paquete de alivios económicos por el COVID-19 que aprobaron la semana pasada, y aunque los fondos que están todavía a la espera de la firma del presidente Trump darían un respiro a la agencia de trenes y autobuses de la Gran Manzana, no ocurrirá lo mismo con los usuarios.

Con casi 70% en reducción de ingresos ante la falta de pasajeros desde que empezó la pandemia y un déficit de más de $12,000 millones para la agencia de transporte, el ‘milagro’ de pensar en que no habrá aumentos en la MetroCard el próximo año, como pide el mexicano Julio Monroy y miles de neoyorquinos, parecen estar fuera de la vía, al menos por ahora.

La MTA advirtió que los fondos en camino ayudarán considerablemente a frenar posibles despidos y cortes en rutas y servicio, pero el incremento de las tarifas está pautado para ser sometido a votación en enero o después.

La agencia aclaró que el presupuesto del servicio de transporte público asume incrementos en las tarifas cada dos años, como ha sido el caso desde el 2009, y advirtió que el programa capital, de arreglos y modernización del sistema seguirá por ahora en pausa.

“Estamos aliviados y agradecidos de que el Congreso apruebe otro proyecto de ley de alivio del coronavirus que incluye $4 mil millones en alivio federal para la MTA. Esta financiación crucial nos permitirá pasar el 2021 sin cortes de servicios devastadores y despidos de más de 9,000 colegas“, dijo Patrick J. Foye, presidente de la MTA, agregando que el horizonte sigue muy nublado.

“Para ser claros, todavía enfrentamos un déficit de $8 mil millones en los próximos años, pero este es un primer paso prometedor que ayudará a proteger las economías locales, estatales y nacionales en el corto plazo. Esperamos que los proyectos de ley futuros compensen por completo el impacto de la pandemia, ya que no puede haber recuperación sin un sistema de transporte público sólido que sirva como motor del progreso”, agregó el funcionario.

Cabe advertir que si finalmente el paquete de alivios no es aprobado por Trump, la MTA vería las cosas color de hormiga, ya que está contando con los $4,000 que el plan de ayuda le está dando. El temor es que Trump, quien exigió como requisito para estampar su firma en la ley, que los cheques de estímulo que se asignen a estadounidenses que ganen hasta $75,000 al año sea de $2,000 y no de $600, como se acordó, vete el paquete.

Usuarios preocupados por golpe al bolsillo

La respuesta de la MTA de seguir adelante con su plan de aumento de tarifas para el 2021 no agradó a la gran mayoría de los usuarios, muchos de ellos quienes son trabajadores esenciales, pues aseguran que en medio de la devastación que ha causado la crisis del COVID-19, ya no hay espacio para un golpe más al bolsillo, en algo básico como el transporte.

“Me parece el colmo que la MTA reciba dinero y que ni siquiera nos incluyan en su lista de prioridades. Estamos en la cola de todo”, aseguró el colombiano Jairo Castro, quien trabaja en un restaurante de Manhattan como cocinero, y quien vio reducir sus ingresos desde la semana pasada cuando cortaron sus horas de trabajo a la mitad. “En medio de una situación como esta, en vez de estar pensando en aumentar la MetroCard, que ya está bien cara, sería decirnos hoy como regalo de Navidad que no solo no van a subir los precios sino que van a dejar el servicio gratuito, mientras se arreglan las cosas”.

Liborio Mendieta, originario de Guerrero, México, también se sumó a la queja y aseguró que los neoyorquinos más pobres, han sido “bombardeados” por todas partes.

“En las rentas no nos ayudan, nos quitan el trabajo de los restaurantes, no nos dan ningún seguro de desempleo ni ayudas por no tener papeles y ahora nos quieren subir la MetroCard. La verdad que se pasan. No valemos para Cuomo“, dijo el inmigrante. “Nos están pasando el tren por encima. Ya está bueno que nos den un respiro de verdad”.

El ecuatoriano Julio Saquicela fue más allá y dijo que si en enero suben las tarifas, él no comprará más MetroCards y se colará en el tren.

“Ellos hubieran de cuidarnos y tratarnos suavito a los que trabajamos todo el tiempo para que la ciudad funcione. Esto ya me da rabia y la verdad que si no nos tratan con consideración, entonces mejor deberíamos entrar todos sin pagar para que nos tomen en cuenta y nos aprecien. Es un abuso“, dijo el padre de familia, de Queens.

El presidente del Comité de Transporte del Concejo Municipal, Ydanis Rodríguez, aseguró que comprende la grave situación económica en la que se encuentra la MTA, pero hizo un llamado a esa agencia para darle un respiro a los usuarios.

“Yo espero que los fondos federales que están recibiendo, la MTA pueda normalizar lo que tiene que ver con uno de los peores déficits en toda su historia, y que ellos también puedan mantener blindado cualquier plan de aumentar las tarifas de transportación”, aseguró el líder político.

“Espero que la MTA no se apresure a tomar decisiones y esperen a que asuman el poder Biden y Harris, que según el propio liderazgo demócrata se espera que den mayor ayuda financiera a la MTA. Le pido que no prosiga con su plan de aumentos“, agregó el político dominicano.

Activista claman por cero aumentos

Los activistas del transporte, también se pusieron del mismo lado y aseguraron que la movida federal no resuelve las necesidades de miles de neoyorquinos que claman cero aumentos.

Danny Pearlstein, de la organización Riders Alliance, que vela por los pasajeros del sistema de transporte público de la Gran Manzana, aseguró que con el impulso económico acordado en Washington el metro y los autobuses de la MTA están protegidos de recortes inmediatos, pero reconoció que no aborda la gran preocupación de los pasajeros más necesitados.

“El paquete de ayuda de COVID no hará que todos los neoyorquinos se recuperen. Pagar la tarifa del tránsito seguirá siendo una lucha para demasiados, especialmente los trabajadores esenciales y las personas de bajos ingresos que no tienen otra forma de moverse”, advirtió Pearlstein, quien instó al gobernador Cuomo a ordenar el freno a los aumentos de tarifas para el 2021.

“El gobernador Cuomo debe detener el aumento regresivo de las tarifas y encontrar nuevas fuentes de financiamiento progresivas para la MTA en lugar de intentar equilibrar su presupuesto a costa de los pasajeros del transporte público”, agregó.

El director ejecutivo de la organización ‘Transportation Alternatives’, Danny Harris, advirtió que el transporte público es “el motor que impulsa la economía” de la ciudad de Nueva York y la recuperación después de la pandemia, dependerá de una MTA totalmente financiada.

“Asegurar $4 mil millones para la MTA es una victoria significativa para los pasajeros de autobuses, los pasajeros del metro y el futuro de la región”, dijo el activista de transporte, advirtiendo que urge que el próximo gobierno se meta la mano al bolsillo.

“Aún queda más por hacer, y estamos dispuestos a trabajar con los funcionarios electos y los socios para asegurar los miles de millones más necesarios para #SaveTransit y financiar completamente la MTA. Esto también incluye la aprobación del impuesto de congestión en Manhattan, e instamos encarecidamente a la administración entrante de Biden a que dé luz verde a esta medida de financiación sin demora”.

El senador neoyorquino, Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata del Senado, aplaudió los fondos aprobados para la MTA en el paquete de alivios federales, y dijo que harán que el Subway, de vital importancia para que la Gran Manzana siga moviéndose en medio de su intento por salir al otro lado.

“Esta (ayuda) deberá mantener funcionando nuestro metro y nuestros autobuses sin los tipos de recortes que preocupan a la gente”, dijo el político, quien no hizo referencia al aumento de tarifas.

A pesar del dinero en camino, la MTA insiste en que necesitará todavía unos $8,000 millones más para evitar recortes en servicios de autobuses y trenes hasta por un 40%.

La oficina del gobernador Andrew Cuomo no se manifestó al respecto y no respondió de manera directa al clamor de que intervenga para que la MTA no aumente las tarifas.

Fondos para la MTA en cifras: