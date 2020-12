Georgina Rodríguez roba suspiros con gran escote

Georgina Rodríguez se llevó todas las miradas a su llegada a la gala de los Globe Soccer Awards que se llevó a cabo en Dubai, donde robó suspiros con un vestido que eclipsó por un pronunciado escote y una abertura en la pierna.

Rodríguez acompañó al “Comandante” por la alfombra azul con un vestido rojo brillante con un escote que robaba el aliento de los fanáticos acaparando todas las fotos y atención de los medios.

La modelo lució un espectacular vestido rojo en la noche que su pareja, Cristiano Ronaldo fue nombrado el jugador del siglo por encima de Lionel Messi.

Cristiano received the award for best player of the century (200 1-2020) presented by @globesoccer. ❤️

