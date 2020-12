6 hábitos relacionados con el consumo de bebidas y refrescos, que según la ciencia están acortando tu vida

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Ya lo sabemos, existen muchas razones por las cuales médicos y nutricionistas enfatizan sobre la importancia de no beber refrescos: debilitan el esmalte de los dientes y causan caries, son una de las principales razones de la obesidad y diabetes, causan problemas renales, afecciones digestivas, trastornos del sueño y afectan considerablemente el estado de ánimo.

Claro, sabemos que los refrescos están repletos de azúcar y químicos verdaderamente nocivos para la salud. Sin embargo ¿Sabías que pueden recortar algunos años de tu vida? Sigue leyendo. Hoy en día con tantas tendencias de nutrición y bienestar que se basan en un estilo de vida saludable y equilibrado, es más fácil que nunca saber sobre los riesgos que implica un alto consumo de refrescos. A pesar de ello la mayoría de las personas siguen considerando insignificante esa lata de refresco al día, de tal modo que si eres de las personas que no planea eliminarlos por completo; es importante aprender a consumirlos de la manera más inteligente.

Lo cierto es que existen algunos hábitos relacionados al consumo de refrescos, que pueden causar mayores daños a la salud, acortan la vida y que es necesario evitarlos para prevenir enfermedades y tener una vida más larga y saludable.

1. Estás bebiendo demasiado refresco

Probablemente te estés preguntando ¿Cuánto es demasiado? La respuesta de los médicos es contundente: si bebes dos o más latas de refresco al día, podrías estar en grave peligro. Según un estudio del año 2009 publicado en el Journal of the American Medical Association, encontró que las personas que beben más de dos vasos de refresco al día, tienen un mayor riesgo de muerte. Lo cual se relaciona con una mayor incidencia en desarrollar síndrome metabólico, resistencia a la insulina, diabetes, condiciones cardíacas, ciertos tipos de cáncer y por supuesto una dependencia relacionada con la “adicción al azúcar”.

2. Consumes refrescos dietéticos

Uno de los principales mitos entorno al consumo de refrescos se relaciona con las variantes dietéticas, ya que al no contener calorías solemos pensar que son una alternativa menos dañina. Primero lo primero, los refrescos dietéticos son bebidas que imitan el sabor de los refrescos tradicionales pero que proporcionan menos azúcar o nada. Sin embargo la soda dietética utiliza edulcorantes artificiales, como la sacarina o el aspartamo, para lograr el mismo sabor dulce. De tal modo que muchas personas suelen creer que son una alternativa más saludable, sin embargo se cuenta con evidencia científica que sugiere que el consumo de refrescos dietéticos se correlaciona con un mayor riesgo de una amplia gama de afecciones médicas, en particular: afecciones cardíacas, como ataque cardíaco y presión arterial alta; problemas metabólicos, incluida la diabetes y la obesidad; afecciones cerebrales, como demencia y accidente cerebrovascular; problemas hepáticos, que incluyen enfermedad del hígado graso no alcohólico. Adicionalmente el mismo estudio que mencionado en el punto número 1, encontró que beber refrescos endulzados artificialmente aumenta la mortalidad por todas las causas; es decir el riesgo de morir por cualquier motivo en un sorprendente 26%, mientras que los refrescos regulares en un 8%. Más simple de entender imposible: los refrescos dietéticos son tres veces más peligrosos que los refrescos con azúcar.

3. Estás eligiendo opciones con alto contenido de azúcar

Es cierto los refrescos dietéticos son peligrosos, sin embargo esto no significa que debas sobre excederte con las variantes más ricas en azúcar. De hecho se cuenta con un estudio de lo más reciente que fue publicado este mes, el cual encontró que las dietas altas en azúcar pueden hacer que envejezcas considerablemente más rápido. Por lo tanto beber refresco nunca será bueno, sin embargo para ocasiones especiales la mejor recomendación es optar por el consumo de refrescos bajos en azúcar (no regulares, no dietéticos).

4. Consumes refrescos de colores brillantes

Otro factor que hace que los refrescos sean un latente enemigo de la salud, es su contenido en colorantes alimentarios y que se asocian con daños reales para la salud. Los estudios han encontrado que algunos colores artificiales, incluidos: el amarillo-5 y el rojo-40 tienen efectos que suelen dañar el ADN y desencadenar la formación de cáncer. Así que ya lo sabes dentro del inmenso mundo de los refrescos, existen alternativas que resultan más dañinas; por lo tanto elige refrescos elaborados con colorantes naturales ¡Lee las etiquetas con información nutricional!

5. Bebes refrescos antes de hacer ejercicio

Nada más de pensarlo resulta absurdo ¿No? Aunque no lo creas, muchas personas suelen beber un vaso de refresco en el almuerzo y después realizan su rutina de actividad física. Los expertos en nutrición afirman que el peor momento para beber refrescos es justo antes de un entrenamiento porque evitará que te hidrates adecuadamente. De tal manera que no solo estarás consumiendo una bebida llena de azúcar que se asocia con efectos muy negativos para la salud, es un hábito que le alejará de obtener los beneficios del ejercicio que prolongan la vida.

6. Consumes los refrescos en lata

Es muy normal consumir refrescos y bebidas en lata, en gran parte por que son alternativas accesibles y muy fáciles de conseguir. Sin embargo aunque es posible que el BPA, un producto químico industrial conocido como blisfenol ya no se encuentre en la mayoría de las botellas de plástico; es probable que muchas latas de aluminio todavía contengan este químico peligroso en su revestimiento de epoxi. De tal modo que beber refrescos en lata puede exponerte a esta toxina que se asocia con graves efectos en la salud, entre los que se destacan sus efectos para aumentar la presión arterial y el riesgo de enfermedad cardíaca.