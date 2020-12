El costo de la pandemia y la fama: Arap Bethke lleva ocho meses sin ver a su hija

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El actor mexicano Arap Bethke tuvo que renunciar a ver a su hija Paloma, de 7 años, para proteger a sus compañeros del covid mientras que grababan “Buscando a Frida”.

– ¿Cuánto tiempo llevas sin ver a tu hija Paloma?

¡Híjole!, como seis meses, no, más de seis meses, como ocho meses, ya me urge verla. Ha sido un año muy difícil para ver a la familia, no he visto a nadie de mi familia casi. Mi hermana no la veo desde diciembre, hace un año.

Y es que Paloma vive con su mamá en Colombia, a donde el actor viajaba los fines de semana para verla, hasta que surgió la pandemia y se quedó aislado en México.

“Yo lo que hacía generalmente es que me iba un viernes en la tarde, me iba a Bogotá, la veía sábado y domingo y me regresaba el domingo en la noche para grabar el lunes, pero ahorita aunque hayan abierto los aeropuertos, pues no me podía exponer no solo yo sino exponer a todos mis compañeros a subirme a un vuelo y regresar al set el lunes sin saber si pude haber tenido un contagio o no.

“Entonces, pues fueron cuatro meses (de grabaciones) de estar absolutamente enfocados en este proyecto, pero pues sacamos un proyecto muy bueno, entonces creo que vale la pena”.

– ¿Qué te decía Paloma?

Obviamente me extraña, me extraña, pero hablamos mucho, hablamos todos los días por video, y ya hacemos todo tipo de actividades y eso. Creo que los niños van a crecer con una percepción diferente de la cercanía y de la comunicación, eso me parece muy interesante para esta generación, post covid.

– ¿Cuáles son los planes para el 2021?

El estreno de “Buscando a Frida” el 26 de enero y ahorita descansar, estar con mi familia, y en enero veremos, retomaremos labores a ver qué viene.

