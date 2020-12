Joven estaba quemando un cadáver en el patio de su casa en Nueva York

Peter Pendzinski fue arrestado después de que la policía supuestamente encontró un cuerpo humano en llamas en el patio trasero de su casa en Long Island (NY).

Pendzinski (20) fue acusado de matar a un hombre y luego prender fuego al cadáver detrás de su casa en la aldea Shirley, dijo la policía del condado Suffolk.

Un vecino llamó al 911 para reportar el incendio alrededor de las 2:30 a.m. del sábado. Cuando los agentes llegaron allí, “encontraron un cuerpo ardiendo en la propiedad”, dijo la policía en un comunicado.

El médico forense tenía pendiente la autopsia para identificar a la víctima y determinar la causa de la muerte. Mientras, Pendzinski fue trasladado a un hospital local con lesiones que no ponían en peligro su vida. No estaba claro el origen sus heridas.

Luego fue acusado de asesinato en segundo grado y será procesado en el Tribunal del Primer Distrito en Central Islip en una fecha posterior. Pendzinski vivía en esa casa, propiedad de su padre, detalló New York Post.

A 20-year-old Shirley man is accused of killing a person and setting the body on fire in the backyard of his residence early Saturday, Suffolk police said. https://t.co/DOP3HVfUFh

— Newsday (@Newsday) December 27, 2020