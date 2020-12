Ladrones arrasaron con bolsos de lujo en tienda Balenciaga a plena luz en Nueva York

Seis ladrones robaron más de $60 mil dólares en carteras de lujo de la tienda Balenciaga en SoHo (NYC), en un descarado atraco a plena luz, mientras uno de ellos actuaba como si tuviera un arma.

El robo sucedió a las 2:27 p.m. del sábado en 149 Mercer St, de donde los bandidos robaron 30 bolsos y salieron corriendo de la tienda. Luego se subieron a dos autos Honda de color oscuro

“No quieres salir lastimado”, amenazó a un trabajador uno de los ladrones, haciendo un gesto como si estuviera buscando un arma en su bolsillo, dijo la policía.

El más barato de los bolsos robados tenía un precio de $1,850 dólares y el más caro rondaba los $2,300, detalló New York Post.

Soho, Lower Manhattan, Saturday afternoon: Six robbers swiped 30 purses worth a total of more than $60,000 from a Balenciaga store. Each one was valued at between $1,850 and $2,300. https://t.co/nYbFAkfVBx

— Crime in NYC (@CrimeInNYC) December 28, 2020