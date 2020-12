Maradona y Kobe Bryant, las dos pérdidas monumentales del 2020 para las que nadie nos preparó

El 2020 tendrá un asterisco. En todos los rubros de nuestras vidas tuvimos que hacer una pausa para readaptarnos a una situación a la que nunca le habíamos hecho frente: una circunstancia que nos obligó a revalorar todo lo que tenemos en este mundo: nuestra salud, nuestra familia… nuestro ídolos.

Hablando de ídolos deportivos, este año nos abandonaron dos de los más grandes, curiosamente, ninguno de ellos de la enfermedad que ha marcado este terrible 2020:

Recibí un mensaje: “Murió Kobe”… ¿Cuál Kobe? Me pregunté. No podía ser Ko-Be, pensé…

Recuerdo perfectamente en donde y con quien estaba. Puse “Kobe” en el buscador de Twitter y aunque todavía aparecían trivialidades como récords, frases o sus mejores jugadas, ya aparecía la fatídica noticia confirmada: Kobe Bryant, sí, ESE Kobe ya no estaría más con nosotros. Un Shock total.

Un accidente de helicóptero en un vuelo privado el 26 de enero en Calabasas dejó al mundo sin una leyenda. Kobe se despidió a los 41 años dejándonos muchas estadísticas y logros deportivos para inspirarnos, pero nunca podremos ver de nuevo su peculiar sonrisa, esa se la llevó también el 2020 y nunca se lo perdonaré.

Kobe Bryant but every time you see him his smile gets bigger: a thread pic.twitter.com/76MjFxzAFE

— 𝙉𝘼𝘼𝙉𝙎 (@LilNaanX) June 7, 2020