Mitch McConnell endurece postura contra estímulo de $2,000 a pesar de presión de Trump

El líder republicano en el Senado, Mitch McConnell (Kentucky), rechazó nuevamente permitir la votación del incremento de ayuda económica a $2,000 dólares, solicitada formalmente por los demócratas.

Dijo que no permitirá que los republicanos enfrente “bullying” por oponerse al aumento del cheque de ayuda, además de que no considerará por separado el proyecto de ley aprobado en la Cámara, solamente porque los demócratas se oponen a dos de ellos.

McConnell se refiere, incluido la posibilidad de revisar las elecciones presidenciales de 2020 por supuesto fraude y terminar las protecciones legales para las empresas de tecnología.

Agregó que el plan de los demócratas para el aumento de ayuda económica no tiene “un camino realista para ser aprobado”.

Esta mañana, el presidente Trump insistió en la aprobación de los fondos.

“$2,000 ASAP (lo antes posible)”, escribió.

El líder de la minoría, Charles Schumer (Nueva York), criticó el anuncio del republicano Josh Hawley (Missouri), quien objetará la certificación de la elección, especialmente en Pensilvania.

“El esfuerzo del presidente en ejercicio de los Estados Unidos para anular los resultados es claramente antidemocrático”, expresó. “El esfuerzo de otros por amplificar y pulir sus ridículas afirmaciones de fraude es igualmente repugnante… Tenemos elecciones. Tenemos resultados”.

Schumer se pronunció nuevamente por permitir el voto de la ayuda económica, incluso destacó la coincidencia de demócratas con el presidente Trump. El líder McConnell rechazó la propuesta.

“Por primera vez, los demócratas están de acuerdo con algo en el Twitter del presidente Trump: enviemos $2,000, lo antes posible, a los trabajadores estadounidenses que enfrentan los días más difíciles y oscuros de la pandemia”, expresó Schumer parafraseando el tuit del mandatario republicano.

En su turno, el senador Bernie Sanders (Vermon), cuestionó varias ocasiones el rechazo de los republicanos para permitir la votación.

“¿Cuál es su problema para permitir en el Senado la votación sobre un cheque de ayuda?”, expresó Sanders.

Además de expresar su postura en el pleno del Senado, Sanders pidió a los estadoundenses presionar a sus senadores vía telefónica.

$2000 checks is a matter of life and death for millions of Americans.

Call your Senator at (202) 224-3121 and demand the Senate vote NOW on the bipartisan $2,000 direct payment legislation passed by the House of Representatives.

— Bernie Sanders (@BernieSanders) December 30, 2020