Trump exige renuncia de Brian Kemp, el gobernador republicano de Georgia

El presidente saliente de Estados Unidos mantiene su guerra verbal con el gobernador de Georgia Brian Kemp, quien fuera uno de sus mejores aliados.

El magnate volvió a atacar a Kemp por los resultados de las elecciones en ese estado, con el que contaba Trump pero que terminó en manos del presidente electo Joe Biden.

“Brian Kemp debe renunciar a su cargo“, escribió Trump. “Es un obstruccionista que se niega a admitir que ganamos Georgia, de gran manera, y ganamos en los estados cambiantes (swing)”.

Hearings from Atlanta on the Georgia Election overturn now being broadcast. Check it out. @OANN @newsmax and many more. @BrianKempGA should resign from office. He is an obstructionist who refuses to admit that we won Georgia, BIG! Also won the other Swing States.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 30, 2020