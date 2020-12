Adiós 2020: Dos décadas después, Michael Jordan volvió a ser el Rey de la NBA

La pandemia del coronavirus sorprendió a todo el mundo y convirtió el año 2020 en una enorme tragedia humana y económica, pero lo que no frenó fue la actividad deportiva en Estados Unidos, donde se completaron todos los grandes torneos y ligas profesionales.

Se coronaron los Lakers, los Dodgers, el Tampa Bay Lighting, el Columbus Crew , se completó la NASCAR, se corrieron las 500 millas de Indianápolis, La PGA cumplió con todo su calendario de competición, la NFL también cumplió su temporada regular -casi- sin contratiempos.

Sin embargo, pese a que la actividad deportiva no se detuvo, el Rey del 2020 en temas deportivos en la unión americana volvió a ser el mismo que hace más de dos décadas: Michael Jordan.

#TheLastDance took the sports world by storm in 2020, giving fans an in-depth look into Michael Jordan's career and the #Bulls dynasty.

Read up on the documentary and its five best moments here: https://t.co/cZWdlQCf0i

— The Swing of Things (@SOTSports) December 30, 2020