Equipos colegiales dieron la pelea campal del año en el último día de 2020 y sin importar la pandemia

Lo último que los deportes necesitaban para acabar el complicado año de la pandemia era más furia y violencia fuera de control. Dos equipos de fútbol americano colegial que disputaron un juego de postemporada se encargaron de aportar el feo episodio.

El incidente, además, se produjo en un encuentro que rinde honores a las fuerzas armadas de EE.UU.

Al final del Armed Forces Bowl, efectuado en Fort Worth, Texas, los jugadores de los equipos de Mississippi State y Tulsa se acercaron para felicitarse tras la victoria de los primeros por 28-26. Lo que ocurrió a continuación fueron minutos de verdadera pelea callejera sobre el campo de juego.

A massive brawl broke out at the end of the Lockheed Martin Armed Forces Bowl between Tulsa and Mississippi State. pic.twitter.com/zfaq912SWU

— ESPN (@espn) December 31, 2020