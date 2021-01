6 alimentos increíbles para bajar de peso y tener mejor desempeño sexual

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

No existe nada más sexy que sentirse bien con uno mismo y es por ello que gozar de un peso saludable es un aspecto importante en el bienestar e inclusive en la sexualidad. Probablemente no lo sabías pero las hormonas y la salud del corazón, son dos de los agentes principales que intervienen en el deseo y desempeño sexual, y también en la satisfacción y la fertilidad.

Es cierto que actualmente existen todo tipo pastillas y suplementos que son un gran aliado para aumentar los niveles de testosterona y acelerar la líbido, sin embargo este tipo de medicamentos suelen relacionarse con efectos secundarios bastante aterradores; que van desde la somnolencia, náuseas, mareos e inclusive enfermedades cardíacas.

La buena noticia es que la naturaleza siempre ha sido el mejor aliado y pone a nuestro alcance poderosos alimentos, que juegan un papel importante en la medicina naturista. En este ámbito existen ingredientes que se relacionan con grandes efectos para aumentar los niveles de testosterona, mejorar el flujo sanguíneo, el adelgazamiento y el estado de ánimo. Todos los puntos anteriormente mencionados son factores que intervienen en una vida sexual saludable y un mayor deseo.

1. Manzanas

Las manzanas no solo son una de las frutas más saludables y accesibles, cada manzana es una compleja fórmula de salud. No en vano se cree que una manzana al día es el aliado perfecto para fortalecer la salud y mantener alejado al médico, de hecho se cuenta con nuevas revelaciones de un estudio italiano sobre sus beneficios terapéuticos. Los investigadores dividieron a más de 700 mujeres en dos grupos: las que comían manzanas a diario y las que no. Descubrieron que aquellas que consumían regularmente la fruta, que es rica en fitoestrógenos, polifenoles y antioxidantes que son consideradas sustancias que estimulan el sexo, tenían relaciones sexuales más placenteras que quienes no consumen manzanas. Lo mejor de todo es que una manzana al día no solo mejorará tu vida sexual, gracias a su alto contenido en fibra y bajo aporte calórico promueven el adelgazamiento.

2. Nueces de Brasil

Es un hecho que la cultura brasileña pone a nuestra disposición todo tipo de estímulos y alimentos de lo más sexy y lo mejor es que existen específicos ingredientes que son de lo más saludables y medicinales. En cuestiones de líbido, desempeño sexual y salud hormonal, las nueces de Brasil juegan un papel muy especial y se relaciona directamente con su alto contenido en selenio. Lo mejor de todo es que según los especialistas en nutrición, un pequeño puñado al día de nueces de Brasil es el aliado perfecto para tener espermatozoides sanos, de tal manera que una pequeña deficiencia de selenio puede ser catastrófica para la salud reproductiva. De hecho se cuenta con un estudio revelador, los hombres que tenían niveles más bajos de testosterona y presentaban señales de infertilidad también tenían niveles de selenio significativamente más bajos que el grupo fértil. Los resultados fueron sorprendentes ya que complementar la dieta con el consumo diario de nueces de Brasil, mejoró las posibilidades de una concepción exitosa en un 56%.

3. Jengibre

No nos vamos a casar de hablar sobre las maravillas que aporta el jengibre en la dieta diaria, no en vano en los últimos años todas las tendencias de salud y nutrición lo recomiendan. La raíz de jengibre no solo es una de las especias más medicinales que existen, se caracteriza por sus beneficios para quemar la grasa corporal y es un extraordinario aliado para acelerar el metabolismo y promover la pérdida de peso. A la vez es un grandioso complemento para mejorar la vida sexual de las personas (hombres y mujeres), lo cual se relaciona con sus propiedades antioxidantes, antimicrobianas y antiinflamatorias. Se cuenta con diversas referencias científicas que han demostrado que el jengibre es una especia muy poderosa para la salud y el deseo sexual, ya que aumenta los niveles de testosterona y la viabilidad del esperma en los hombres.

4. Chocolate amargo

El chocolate amargo, es uno de los super-alimentos que se ha llevado el año y es que no solo es delicioso ¡Es un tesoro nutricional y medicinal! Se cuenta con un estudio que avala sus beneficios en el ámbito sexual, dicha investigación se realizó en mujeres italianas en quienes se incluyo el hábito de comer un poco de chocolate amargo al día. El resultado demostró que querían y disfrutaban del sexo más que las mujeres que apenas tocaban el producto. Según los investigadores sus cualidades se asocian con el poder del chocolate, para aumentar los niveles de serotonina y dopamina en el cerebro, lo que nos hace felices y reduce nuestro nivel de estrés, ambos estimulantes del “estado de ánimo”. Otra teoría que se comprueba en dicho estudio, publicado en The Journal of Sexual Medicine, es que el cacao aumenta el flujo sanguíneo a través de las arterias y relaja los vasos sanguíneos, enviando sangre a todas las regiones correctas. La única recomendación es optar por el consumo de chocolate puro (elaborado con más del 75% de cacao puro) y libre de lácteos y azúcares.

Chocolate oscuro. /Foto: Shutterstock

5. Jugo de granada

La granada es una de las frutas de mayor contenido en antioxidantes y se asocia con grandes cualidades para promover la salud en diferentes niveles, se caracteriza por sus cualidades para combatir el efecto de los radicales libres en el organismo y también es un magnífico aliado del sistema urinario y sexual. En los últimos meses el consumo de jugo de granada ha llamado de manera especial la atención, por sus cualidades para acelerar la vida sexual. Diversos estudios han encontrado que ciertos jugos de granada, como POM Wonderful y PomeGreat, tienen efectos positivos sobre la disfunción eréctil y sobre los niveles de testosterona. Su poder antioxidante también es clave para aumentar y beneficiar el flujo sanguíneo, lo que puede ayudar a brindar mayor sensibilidad y el placer.

6. Vino tinto

Mucho se ha dicho sobre los efectos negativos del consumo de alcohol en la vida sexual, sin embargo todo se encuentra en la moderación y por supuesto en el tipo de bebidas que consumimos. Una deliciosa y relajante alternativa para aumentar el libido, es beber uno o dos vasos de vino tinto. Según un estudio realizado en mujeres y publicado en Journal of Sexual Medicine, quienes bebían un máximo de dos vasos experimentan un mayor deseo sexual y una mejor función sexual, que quieres no bebían vino. Sin embargo no se reportaron beneficios en quienes consumían más de dos vasos de vino, los efectos que hacen que el vino sea un gran aliado sexual se asocian con su alto contenido en flavonoides que estimulan la circulación en todo el cuerpo y también es una bebida que aporta sustancias que benefician el estado de ánimo.