Biden enfrenta el reto de opacar la sombra del trumpismo

Con Joe Biden y Kamala Harris al frente, los demócratas lograron sacar al presidente Donald Trump de la Casa Blanca, pero dicha osadía electoral de 81.2 millones de votos enfrentará su mayor reto este 2021: vencer la sombra del trumpismo en el gobierno.

El principal eslogan de campaña del presidente electo Biden se refiere al espíritu de Estados Unidos, de cómo “sanar su alma”, pero el demócrata deberá encontrar la “cura perfecta” y demostrar que también gobernará para los seguidores del presidente Trump, quien logró 74.2 millones de sufragios, un récord para los republicanos.

El Día de Acción de Gracias, Biden hizo una analogía entre la pandemia de coronavirus y la situación política y social que vive el país: “Debemos recordar que estamos en guerra contra un virus, no entre nosotros”. No ha dejado a un lado ese discurso, pero a partir del 20 de enero deberá hacerlo efectivo.

“Indiscutiblemente debe ser un gobierno para todos, incluso para estas personas que han sido engañadas doblemente por el señor Trump… El reto del presidente Biden será gobernar para todos”, explicó el académico Carlos Aguasaco, profesor asociado de la División de Estudios Interdisciplinarios del City College of New York. “Deberá ir convenciendo a los estadounidenses de que sí se puede volver a una política en la que se hagan compromisos, una política que intercambie posiciones, argumentos y que reúna a las personas”.

La ventana de acción de la dupla demócrata es amplia, considerando que el 83% de los estadounidenses está insatisfecho sobre cómo están actualmente las cosas en el país, según la reciente encuesta de Gallup.

Esos números reflejan, en gran medida, el fracaso que representó el gobierno de Trump, quien vendió ilusiones políticas como si fueran grandeza en detrimento de grupos minoritarios.

“Aquí hay una porción de la población que ha sido víctima del señor Trump y de sus amigos, de sus secuaces, pero él ha logrado que los apoyen culpando a los inmigrantes y a las personas de color, incluso a las mujeres de su fracaso”, acota Aguasaco.

El presidente Trump ha perdido todas las batallas en tribunales sobre su acusación de “fraude electoral”, porque no tiene pruebas para demostrarlo. La Corte Suprema le dio un portazo al rechazar la petición del Fiscal General de Texas, Ken Paxton, sobre bloquear los procesos Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin, un argumento similar del equipo de defensa del mandatario, liderado por Rudy Giuliani.

A pesar de las derrotas, el republicano aún considera que Biden es un “presidente falso”. Lo hizo a través de Twitter, su canal favorito para expresarse libremente, desatando polémica sobre las afirmaciones de un supuesto “joven general” desplegado en Afganistán, quien le habría dicho que en ese país el proceso democrático es mejor que el de EE.UU.

“La nuestra, con sus millones y millones de boletas por correo corruptas, fue la elección de un país del tercer mundo. ¡Presidente falso!”, dijo. Nuevamente no presentó pruebas.

A young military man working in Afghanistan told me that elections in Afghanistan are far more secure and much better run than the USA’s 2020 Election. Ours, with its millions and millions of corrupt Mail-In Ballots, was the election of a third world country. Fake President!

