Estados Unidos alcanza otro hito terrible: el de 350,000 muertes por COVID-19

Estados Unidos llegó este sábado a los 20,427,780 de casos confirmados y a la cifra de 350,196 fallecidos por la covid-19, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

El sombrío número se produce cuando una nueva variante del coronavirus se está extendiendo por docenas de países.

La variante del coronavirus se detectó por primera vez el mes pasado en el Reino Unido y ahora se ha extendido a docenas de países, probablemente transmitida por personas infectadas que viajaron por todo el mundo y, sin saberlo, trajeron consigo a los invasores microscópicos.

La variante se encuentra ahora en docenas de países, incluido Estados Unidos, donde ha infectado a personas en Colorado, California y Florida.

El viernes 1ro. de enero se alcanzó el hito de más de 20 millones de casos, lo que implica que la cifra de contagios en Estados Unidos se duplicó en menos de dos meses, puesto que los primeros 10 millones de casos se alcanzaron el pasado 9 de noviembre.

Ese dato ilustra la gravedad del rebrote que vive Estados Unidos, que en diciembre registró varios récords diarios en el número de muertos por covid-19 y cerró 2020 con un máximo histórico de más de 125,000 hospitalizados por la enfermedad.

Incluso si usted no tiene coronavirus, las hospitalizaciones récord por covid-19 podrían tener un impacto devastador en usted.

“Si tiene un accidente automovilístico, querrá que le salvemos la vida”, dijo el Dr. Brad Spellberg, director médico del Centro Médico de la Universidad del Sur de California del Condado de Los Ángeles a CNN.

Algunos hospitales de Estados Unidos empezaron a quedarse sin personal sanitario hace meses. Pero las reuniones navideñas están alimentando nuevas oleadas de Covid-19, hospitalizaciones.

“Estamos viendo personas que se han reunido para el Día de Acción de Gracias, o que se han reunido por otras razones (y) realmente no entendieron, incluso hasta este punto, lo que estaba en juego”, dijo Spellberg.

En todo el país, 125,379 personas fueron hospitalizadas con Covid-19 el jueves, más que cualquier otro día de la pandemia, según el Covid Tracking Project. El número de pacientes también superó los 125,000 el viernes, pero se redujo ligeramente el sábado a 123,639. Estados Unidos se ha mantenido por encima de las 100,000 hospitalizaciones durante 32 días seguidos.

Our daily update is published. States reported 2.1 million tests, a record 276k cases, 123,639 people hospitalized, and 2,367 COVID-19 deaths. We believe that holiday reporting is still causing major oscillations in the data. pic.twitter.com/RgHdjXC9tj

— The COVID Tracking Project (@COVID19Tracking) January 3, 2021