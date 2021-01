Carolina Sandoval responde a seguidora que le dijo que debe “Oler mal”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Ya sabemos que Carolina Sandoval tiene todo menos pelos en la lengua a la hora de decir lo qué piensa y esta vez no fue la excepción. Mientras muchos seguidores le alaban su personalidad, otras le critican absolutamente todo lo que postea e incluso andan pendientes hasta del mismo del mínimo detalle.

Esta vez no fue la excepción. Una seguidora le recalcó a “La Venenosa” que ella y su familia tenían puesta la misma pijama dede la Nochebuena y que, por eso, debían andar “Todas olorosas” y hasta dijo la expresión “Fooooo”, que quiere decir que huele mal. Por supuesto, la excondcutora de Suelta la Sopa no se aguantó y le respondió.

“Aló amiga llamo por la Betty, sí sí mi seguidora dice que huelo mal…sí ella puede oler a través de TikTok, no sé cómo pero lo hace… Ahora ya le voy a avisar que me bañé y que huelo rico. Lo que ella no sabe es que tengo varias pijamas, claro porque no me conoce, obvio! Pero yo le quiero decir a ella (la seguidora) que use TikTok para divertirte y no para criticar tanto”, dijo a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram.

Y de esta manera la venezolana se defendió de las críticas que recibe diariamente: con humor, de la manera más frontalmente y sobre todo demostrando que eso le genera más seguidores y enganche.