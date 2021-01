Nuevo año y nuevos récords para Lionel Messi en este 2021

Lionel Messi inició el 2021 con el pie derecho, con un triunfo de su equipo, el récord absoluto como el extranjero con más partidos disputados en La Liga y dos marcas más que podría romper en los próximos días.

Al pisar la cancha de El Alcoraz en su duelo contra el Huesca, el astro argentino llegó a los 500 partidos en la primera división del futbol español, la cifra más alta para alguien nacido en otro país; además, Lionel Messi llegó a 750 compromisos oficiales con la camiseta blaugrana.

Por si fuera poco, “La Pulga” se quedó a sólo 6 partidos de ascender al cuarto lugar, el cual ocupa Xavi con 505 duelos en La Liga. Para convertirse en el jugador con más encuentros disputados, tendría que sumar otros 51, ya que sólo así superaría al líder absoluto, Raúl González, quien acumuló 550.

De la misma forma, Leo se quedó a 18 partidos de superar la marca de apariciones oficiales del mismo Xavi, quien tiene 767 con el Barcelona. Con estos dos récords en puerta, el 10 argentino arrancó el 2021, año en el que podría abandonar al club en el que ha jugado toda su carrera, por lo que estas marcas podrían quedar en pausa, dependiendo de su decisión.

Messi is 17 games away from equalling Xavi's record of most all-time appearances for the Blaugrana (767). pic.twitter.com/VpfQXxyekM

— Barça Universal (@BarcaUniversal) January 4, 2021