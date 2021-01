Celebran con los Reyes Magos en Baruch Houses

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Como parte de la celebración del Día de los Reyes Magos, que se lleva a cabo cada año el 6 de enero, el Centro Cultural Clemente Soto Vélez se asoció con Univision Nueva York para entregar obsequios a los familias y niños latinos que residen en Baruch Houses, uno de los complejos de vivienda pública de NYCHA.

Univision Nueva York a través de su esfuerzo de extensión comunitaria Univision New York Contigo (Univision New York With You) proveyó los juguetes.

A causa de la pandemia, la mayoría de las familias latinas están luchando para vencer las dificultades de esta crisis. Por ello, la celebración de las tradiciones se vuelve más importante que nunca para reforzar el sentido de comunidad y expresar solidaridad. Es por eso que el Clemente y Univision están uniendo fuerzas para extender la tradición anual del Día de los Reyes Magos del centro cultural, que este año celebra su vigésimo aniversario.

“Contra todo pronóstico, Clemente y la Society of the Educational Arts /Teatro SEA continuarán con nuestra tradición de celebrar el Día de Reyes. Aunque la edición de este año será diferente, será segura y mágica. Es nuestro compromiso con los niños y niñas, nuestras tradiciones y cultura”, expresaron Manuel Morán, director ejecutivo de Teatro SEA y Libertad Guerra, directora ejecutiva del Centro Cultural y Educativo Clemente Soto Vélez. A pesar de la pandemia de COVID-19, el grupo tiene como objetivo llegar a tantos niños y familias como años anteriores, ya que es la única celebración del Día de los Reyes Magos en el Bajo Manhattan.

“En un año como este, donde muchos latinos y personas de color se han visto más afectados que otros residentes de la ciudad de Nueva York, la misión de Univision Nueva York de informar y empoderar a la comunidad a través de los esfuerzos de Univision New York Contigo es más relevante que nunca”, señaló Roberto Yañez, presidente y gerente general de Univision Nueva York. “Trabajar con The Clemente para llevar alegría y espíritu navideño a los residentes de Baruch Houses es una forma en la que podemos continuar apoyando y sirviendo a nuestra comunidad”.

Los Tres Reyes se dirigirán a Baruch Houses, el desarrollo más grande de NYCHA en Manhattan, para una aparición especial y entregar obsequios a los residentes latinos. Además, se transmitirá un segmento especial a través de la página de Facebook del Teatro SEA para llevar la magia del día a los hogares de miles de familias.

La celebración de The Clemente y la Society of the Educational Arts /Teatro SEA puede ser vista a las 4 p.m. en la página de Facebook del Teatro SEA: https://www.facebook.com/teatroseanyc.