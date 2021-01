Madre hispana murió de varios disparos a plena luz en calle de Queens

Josefina Pérez De La Rosa murió tras recibir varios disparos en el estómago y el pecho en una calle, a dos cuadras de su domicilio en Queens (NYC).

La víctima de 37 años fue baleada alrededor de las 3:30 p.m. el sábado, frente a 32-17 97th St. en East Elmhurst. La llevaron de urgencia al Hospital Elmhurst, donde murió, reportó New York Post.

Le dispararon cuatro veces, una en el pecho, dos en el estómago y una en la pelvis derecha, según fuentes policiales. El atacante huyó después del tiroteo y no se han anunciado arrestos.

Un testigo le dijo a la policía que escuchó a una mujer gritando pidiendo ayuda y vio a un hombre armado disparándole, según las fuentes. No está claro si la víctima, quien dejó dos hijos huérfanos, conocía a su atacante.

El caso es otro ejemplo de que se ha prolongado al nuevo año la violencia armada que se duplicó en 2020 en NYC.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

