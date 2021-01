Mira lo que se hizo Karla Martínez en su cabello

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

“El cabello es como la vida; A veces necesita un estrujón, que le cortes lo que no sirve y que siempre busques renovarlo”… Así, de esta manera tan filosófica, Karla Martínez presentó su nuevo look.

Dicen que cuando una mujer cambia de look está a punto de hacer un cambio mayor en su vida… Y hoy Karla nos sorprendió compartiendo, en redes sociales, su nuevo corte y color de cabello.

La hemos visto, con reflejos, oscuro, claro, corto, largo, en capas, chino, lacio y esta vez se fue por un cabello salvaje, ligero y con luces rubias. Pero eso no fue todo, lo que más sorprendió fue el mensaje que la presentadora de ‘Despierta América’ escribió en el post que compartió.

“Desde niña me gustaba cambiar. Me aburría de verme igual y siempre quería ser diferente. Me cortaba yo misma el cabello y a veces sigo haciendo esa locura! Por lo mismo no le tengo miedo al cambio. Siempre he sido súper aventada para jugar con la moda, el maquillaje y el cabello! Lo he tenido de todos los colores y cortes. El cabello es como la vida; A veces necesita un estrujón, que le cortes lo que no sirve y que siempre busques renovarlo! ❤️”, escribió acompañando esta divertida foto.

Karla, al igual que muchos en el mundo, se enfrentó a un difícil 2020. Mientras se ponía al frente de la información en las mañanas de Univision, el COVID-19 la sorprendió entrando en su cuerpo. Aunque decidió tomarlo de manera positiva y pensar en sanar para poder donar su plasma a otros que no la estaban pasando tan bien. Una vez que su cuerpo, y sobre todo sus anticuerpos, estaban listos, se informó, fue a un banco de sangre e hizo la donación.

Este 2021, decidió comenzarlo con una renovación estética, y no será el único cambio que podría enfrentar, pues recordemos que desde fines de diciembre, se hizo oficial la entrada de los nuevos dueños de Univision y con ello, seguramente habrá algunas nuevas directivas.