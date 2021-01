Misterio por dos cadáveres hallados dentro de un auto en Alto Manhattan

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

NYPD está investigando el caso de dos hombres que fueron encontrados muertos en un automóvil en el Alto Manhattan.

La cadáveres fueron hallados alrededor de la 1 p.m. del domingo, en un vehículo estacionado en 10th Avenue cerca de 201st Street en Inwood, dijeron las fuentes.

Los hombres no identificados tenían un rango de edad de 45 a 55 años. No se ha anunciado la causa de la muerte, ni se han informado novedades en la investigación, reportó New York Post.