Está de vuelta: Leo Messi anota doblete y le da el triunfo al Barcelona

Con dos goles de Lionel Messi y uno de Pedri, el Barcelona amargó el debut de Marcelino en el banquillo del Athletic Club este miércoles en San Mamés, en el partido correspondiente a la jornada 2 de La Liga, que estaba pendiente.

El club blaugrana casi salió del vestidor con el 1-0 en contra, ya que Iñaki Williams puso arriba al equipo rojiblanco desde el minuto 3 en un contragolpe letal que definió de pierna derecha.

Pero poco le duró el gusto al equipo de Marcelino, ya que al minuto 14 apareció Lionel Messi para asistir para Frenkie De Jong, quien centró desde la banda izquierda a Pedri y éste último remató con la cabeza para mandar el balón al fondo de la red.

La voltereta llegó al minuto 38 por conducto de Messi, en otra buena jugada de Pedri, quien asistió para el argentino, que firmó el 1-2 con un remate a primer palo.

Ya para el segundo tiempo, Messi se convirtió en la figura del encuentro, primero estrellando un balón en el poste al minuto 60, pero en la siguiente jugada logró aumentar la ventaja de su equipo al subir el 1-3 a la pizarra con un disparo potente a la parte alta de la portería, donde el guardameta rojiblanco nada pudo hacer para impedir el doblete del astro.

