Luego del pico que trajo la pandemia, cómo disminuir el consumo diario de alcohol sin extrañarlo demasiado

Para muchos el alcohol se convirtió en un símbolo para sobrevivir a la pandemia. Tal lo demostró el aumento en las ventas de alcohol al inicio del confinamiento y de manera concreta las compras en línea, que durante el mes de abril aumentaron un 477% en comparación con el mismo período del año pasado.

También durante la pandemia se hizo más fácil aún surtirse de alcohol, lo cual se relaciona con diversos estímulos. En principio diversos restaurantes y bares, ofrecieron como complemento en cualquier pedido de comida los más atractivos kits de cócteles y mixología. También los nuevos servicios de entrega de alcohol, pusieron a nuestro alcance todo lo necesario para las “horas felices virtuales” con amigos y familia, en la puerta de casa.

Es bien sabido que una de las industrias más afectadas a raíz de la pandemia han sido los bares, sin embargo estar paralizados se abrió puerta a nuevas experiencias de consumo. No en vano los bartenders se volvieron virales en TikTok y nos mostraron cómo elaborar las bebidas más clásicas e icónicas en casa. También la tecnología llegó a tal grado que inclusive se crearon los “bartenders mecánicos” de tal modo que estas máquinas de cócteles de alta tecnología para muchos se volvieron una herramienta divertida y popular, de cierta manera siempre resultará atractivo contar con un artefacto que te permita mezclar fácilmente bebidas a pedido con solo presionar un botón.

Si bien podríamos continuar hablando sobre todas las innovaciones y servicios que han surgido a raíz de la pandemia, no es el objetivo. Lo cierto es que pasar mayor tiempo en casa durante una pandemia que ha sido especialmente complicada y larga, se ha derivado en un estado de mayor estrés y ansiedad. De hecho según un estudio publicado en el American Journal of Drug and Alcohol Abuse, estos aspectos han contribuido directamente en el aumento del consumo excesivo de alcohol. También se cuenta con otra referencia muy reveladora, como es el caso del informe publicado en JAMA Network Open; el cual encontró que las personas bebían un 14% más durante la pandemia en comparación con el año pasado.

La buena noticia es que hay indicios de que esto está cambiando y se está produciendo un contramovimiento. Según datos revelados por Nielsen, en los últimos meses se ha experimentado una desaceleración de las ventas de alcohol y el segmento de bebidas “sin alcohol” está explotando. nada más basta con conocer los datos de búsqueda relacionados con la frase “cócteles sin alcohol” que se encuentra en hasta un 170% en las búsquedas en línea. Lo que nos hace concluir que existe un público curioso y sobrio allá afuera. Un claro y contundente ejemplo sobre esta nueva tendencia, es lo que ha hecho Grant Achatz, uno de los chefs más célebres del país y propietario del aclamado bar de cócteles The Aviary en Chicago, quien está dirigiendo su atención a las alternativas de bebidas sin alcohol. Tal como lo demuestra en su último libro de cocina es “Zero”, que incluye 100 recetas de bebidas sin alcohol.

Entonces, tal vez el aumento en el consumo de alcohol ha sido una cuestión temporal. Y las preocupaciones sobre sus efectos sobre la salud por fin están siendo escuchadas, lo cierto es que hoy en día es más sabido que nunca que evitar el consumo de alcohol es la llave para mantener fuerte el sistema inmunológico y revertir el aumento de peso en cuarentena.

Algunos consejos para adaptarte a beber menos alcohol:

Carolyn O’Neil, dietista registrada y periodista de alimentos en Atlanta, recientemente dejó de consumir alcohol debido a una cirugía de reemplazo de cadera. Bajo las órdenes del médico de no beber mientras se curaba en casa y con medicamentos, exploró múltiples opciones para reemplazar su irremplazable cóctel de las 5 de la tarde en punto. Ahora completamente recuperada, O’Neil sigue con su rutina sin alcohol la mayoría de las noches y se ha maravillado con los beneficios de esta sencilla práctica, dejando los cócteles para ocasiones especiales. Este es el resumen de sus mejores recomendaciones para lograrlo con gracia y éxito:

1. Encuentra un nuevo ritual

Para aquellas personas que tienen la costumbre de marcar el final del día con un cóctel, el primero paso para reducir la ingesta de alcohol será crear nuevos rituales no omitirlos. Por lo tanto la mejor recomendación es mantener intacto el ritual de la noche, O´Neil aconseja preparar un vaso alto con abundante hielo, agua tónica y rodajas de cítricos frescos, tendrás en un minuto lo más similar a un Gin & Tonic ¡Claro sin ginebra! Pero una buena alternativa para engañar al gusto y la mente. Es una gran opción que nos ayuda a señalar el final del día, también el sofisticado sabor ligeramente amargo que aporta el agua tónica es increíblemente refrescante y satisfactorio, tanto que hará que te olvides de la ginebra más rápido de lo que crees.

2. Actualiza tus opciones de mezcladores

Existen varios elementos indispensables cuando decidimos dejar el alcohol y uno de los más importantes se vuelven los mezcladores. Así que presta especial atención con las opciones que tienes a la mano, las mejores recomendaciones son productos como aguas tónicas suaves y naturales, como Fever-Tree. Los tónicos ligeros aportan el distintivo sabor amargo de la quinina de los tónicos tradicionales pero con menos azúcar, por lo tanto son la mejor opción ya que aportan menos calorías pero no contienen los edulcorantes artificiales que se encuentran en los tónicos dietéticos. Al igual que las aguas minerales con toques naturales de cítricos o frutos rojos, adornan cualquier bebida con un toque refrescante que también aporta esa inigualable sensación chispeante. Entre las opciones favoritas se encuentran bebidas como las variedades de S. Pellegrino Essenza: Blood Orange y Black Raspberry, Perrier de sabores. También considerar bebidas fermentadas como la kombucha, cervezas sin alcohol, tés e infusiones, son un magnífico complemento.

Cóctel sin alcohol./Foto: Pixabay

3. No tengas miedo en reabastecer tu barra

Cuando dejamos el alcohol la creatividad se vuelve nuestro mejor amigo, de cierta manera es el momento perfecto para surtir tu barra de nuevos y coloridos elementos. No dudes en tener a la mano todo tipo de jugos de frutas naturales y sin azúcares añadidos, son ideales para mezclarse con agua tónica y mineral ya que aportan color y sabor. También son un elemento que agrega un toque agridulce a las bebidas. Otra grandiosa recomendación es descubrir el maravilloso mundo de los vinagres frutales, son ideales para agregar dinamismo a los cócteles sin alcohol con tan solo una cucharada llenarán de personalidad toda bebida. Por último y no menos importante, no olvides tener siempre a la mano frutas frescas como fresas, uvas, duraznos, manzana, piña y pera, cítricos como la lima, mandarina, toronja y limón, especias como la canela, el cardamomo, el jengibre y la pimienta, hierbas aromáticas, los básicos son menta, hierbabuena y romero.