Seguidores de Trump también se pusieron violentos en el centro de Los Ángeles

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Las protestas de enardecidos seguidores de Donald Trump que incluyeron una irrupción en el Capitolio en Washington, DC, se extendieron a otras partes del país como Los Ángeles.

Fotos y videos en redes sociales dieron cuenta de las protestas y algunas peleas ocurridas en el centro de Los Ángeles. Los manifestantes se reunieron frente al edificio de la Policía, cruzando la calle de City Hall. Prácticamente ninguno llevaba mascarilla facial.

THIS IS DOWNTOWN LA RIGHT NOW!! EVERYONE STAY AWAY FROM DTLA, CITY HALL, RODEO DRIVE AND 110!! STAY HOME! pic.twitter.com/aA4YlGaiQn — michi ✰︎︎ (@atzxu) January 6, 2021

Bloodshed and arrests and severe fights break out between Trump supporters and counterprotesters in #DTLA pic.twitter.com/RXUQ1HHPfp — James Queally (@JamesQueallyLAT) January 6, 2021

Algunos pleitos obligaron a la Policía a declarar la reunión o asamblea ilegal. Un oficial explicaba esto a un grupo de seguidores del presidente saliente.

Los manifestantes gritaban consignas amenazantes a los policías.

BREAKING: At least 2 people were arrested amid a clash between protesters and police that prompted LAPD to declare an unlawful assembly https://t.co/z4VnOvV3yk — KTLA (@KTLA) January 6, 2021

Breaking: LAPD just advised that this an unlawful assembly in DTLA — with this officer citing multiple fights between pro-Trump protesters and counter protesters. pic.twitter.com/GkTyLz4x4I — Kevin Rector (@kevrector) January 6, 2021

Se calcula que hubo unos 200 manifestantes, al mismo tiempo que en la capital del país se reunían miles y muchos de ellos lograban ingresar a la sede del Congreso.

En Los Ángeles no se reportaron incidentes graves, pero hubo varios arrestos y la situación seguía tensa en el área. Eventualmente llegaron más cuerpos de seguridad y los manifestantes empezaron a dispersarse.

LEER MÁS:

Tras horas de caos, el Capitolio de Washington es asegurado y declaran toque de queda