Principales funcionarios electos de Nueva York piden una transición presidencial pacífica 

Faltan menos de dos semanas para la transición presidencial y el fin del gobierno de Donald Trump, y aunque pareciera un periodo muy corto, tras lo sucedido el miércoles en Washington existe una gran preocupación que estos próximos 13 días sean tiempo suficiente para que se vuelvan a repetir actos de violencia como los registrados en el Capitolio. Y por ello, este jueves los principales funcionarios electos de Nueva York alzaron su voz para exigir una transición de poder pacífica.

El gobernador Andrew Cuomo catalogó los sucesos como un “intento fallido de golpe de Estado”, y pidió que se tomen todas las medidas para garantizar la paz ante la toma de posesión de Joe Biden como presidente el próximo 20 de enero.

“La piedra angular de nuestra democracia es la transferencia pacífica del poder. Debemos llamar a esto como lo que realmente es: un intento fallido de golpe. Este es el capítulo final de una administración incompetente, cruel y divisiva que ha pisoteado la Constitución y el estado de derecho en todo momento, y no permitiremos que el presidente Trump, los miembros del Congreso que lo siguen, o la turba sin ley que irrumpió en el Capitolio de nuestra nación se robe nuestra democracia”, dijo Cuomo.

El Gobernador fue contundente al enfatizar: “Los resultados de las elecciones son claros y la voluntad del pueblo estadounidense se respetará.”

Una preocupación similar sobre la posibilidad que no se dé una transición pacífica de poder la expresó el alcalde Bill de Blasio, al indicar que el mismo Presidente del país “incitó a una turba a emplear la violencia contra nuestras instituciones democráticas. Literalmente, podríamos haber visto a senadores y miembros del Congreso asesinados. No me habría sorprendido en absoluto si hubiéramos visto eso. Es horrible que alguien haya muerto. No me importa cuáles sean sus creencias, es horrible que alguien haya muerto, pero esa turba fácilmente podría haber matado a las personas que nos representan”.

El mandatario municipal analizó lo sucedido exclamando: “Piensen en esta idea, el Presidente instó a la gente a hacer violencia. Eso es sedición. Eso es traición. Ya no debería ser presidente. Es un hombre peligroso y está claro que no debería estar en la Presidencia. No me pierdo el hecho de que el proceso de juicio político o el uso de la enmienda 25 es difícil de creer que pueda suceder en dos semanas, pero debería suceder. Debería suceder porque literalmente atacó al gobierno de los Estados Unidos de América, eso es traición”.

Y una de las maneras de evitar que en los próximos 13 días vuelvan a ocurrir actos violentos como los que estremecieron la capital del país, es la salida inmediata del presidente Trump, para que de esta manera no pueda volver a incitar a sus seguidores a protestar para defender su permanencia en el poder.

pidió que Trump sea “destituido inmediatamente” de su cargo por su “incitación a un asalto mortal y antidemocrático contra el Capitolio”. Schumer, quien pronto será el líder de la mayoría en el Senado, indicó en un comunicado que él “preferiría que el vicepresidente Mike Pence invocara la 25ª Enmienda, que permite que el gabinete destituya a un comandante en jefe por no ser apto para el cargo”.

El senador agregó: “Esto se puede hacer hoy mismo. Este presidente no debería ocupar el cargo ni un día más”.

Esa enmienda de la Constitución establece que se puede destituir a un presidente y el poder sea asumido por el vicepresidente. Pero para que ello suceda, se debe determinar en una votación de los miembros del gabinete que el mandatario es incapaz de continuar con sus responsabilidades.

“Si el vicepresidente y el gabinete se niegan a tomar esa decisión, el Congreso debe volver a reunirse para hacerle un juicio”, dijo Schumer, al referirse al otro mecanismo establecido en la Constitución que es el juicio político conocido en inglés como ‘impeachment’.

Repudio desde Albany

Otra funcionaria electa de Nueva York que criticó los violentos disturbios fue la presidenta del Senado estatal Andrea Stewart-Cousins, quien enfatizó que Trump “comenzó su presidencia hablando de ‘carnicería estadounidense’, y ahora es así como termina su mandato. La gente interrumpió en el Capitolio de los Estados Unidos porque el Presidente les dijo que le han hecho algo malo, a pesar de que no hay pruebas que respalden esa afirmación”.

Stewart-Cousins dijo que durante los últimos cuatro años, “más que en cualquier otro momento, hemos visto que las elecciones son importantes, la votación es importante y el liderazgo es importante. Como presidente, Donald Trump ha sido un fracaso y el pueblo estadounidense, nuestra imagen y nuestros valores han pagado el precio”.

El otro líder de la Legislatura Estatal en Albany, el presidente de la Asamblea Carl Heastie, también repudió los sucesos en la capital catalogándolos de deplorables.

“En los Estados Unidos nos enorgullecemos de una transición de poder pacífica. Esto es terrorismo interno y es un intento de derrocar la voluntad electoral del pueblo estadounidense”, dijo Heastie, agregando que el presidente Trump “debe pedir a sus seguidores que pongan fin a este asalto a nuestra democracia. Y debe – absolutamente debe – admitir que Joe Biden es el presidente electo”.

Y al igual que Cuomo, la fiscal general del estado Letitia James también calificó la toma del Capitolio como un “intento de golpe de Estado”.

“El intento de golpe iniciado por el presidente saliente Trump ha sido despreciable. Hoy, se volvió violento. Si se derrama sangre, estará en sus manos. Estas acciones, alimentadas por mentiras y teorías de conspiración locas defendidas por el presidente Trump, deben ser condenadas inequívocamente por todos los rincones de nuestra sociedad”, dijo James.

“En última instancia, estoy segura de que prevalecerá el estado de derecho. Joe Biden, nuestro presidente debidamente elegido, asumirá el cargo el 20 de enero y la historia lo recordará como un intento triste pero infructuoso de destruir nuestra república democrática ”, agregó la Fiscal General.