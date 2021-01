Secretaria Elaine Chao es la primera del gabinete de Trump en renunciar tras violencia en Capitolio

La secretaria de Transporte, Elaine Chao, es la primera integrante del gabinete en renunciar a su cargo, luego de la toma violenta del Capitolio por parte de simpatizantes del presidente Donald Trump.

“Ayer, nuestro país experimentó un traumático y totalmente evitable evento cuando seguidores del presidente atacaron el edificio del Capitolio tras el mitin que él atendió… me ha causado conflicto de un modo que simplemente no puedo dejar a un lado”, expresó.

Se trata de la primera funcionaria de alto nivel en dimitir, aunque al menos cuatro colaboradores de la Administración Trump han dejado sus puestos.

It has been the honor of a lifetime to serve the U.S. Department of Transportation. pic.twitter.com/rFxPsBoh6t

— Sec. Elaine Chao (@SecElaineChao) January 7, 2021