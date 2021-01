Sorprende video de Trump coordinando el mitin de sus seguidores que terminó en toma violenta del Capitolio

Varios videos sobre el ingreso violento al Capitolio de los Estados Unidos han inundado las redes sociales, pero hay uno que llama la atención, se trata del cuarto provisional de operaciones del mitin de seguidores del presidente Donald Trump, donde se le ve siguiendo la evolución del evento.

Las imágenes fueron tomadas por Donald Trump Jr., pero fue compartido por Mike Sington, ejecutivo de NBC Universal.

“Escalofriante, absolutamente escalofriante. Video detrás de escenario del equipo de producción detrás del ataque terrorista de la mafia pro-Trump en el Capitolio de los Estados Unidos, produciendo el evento”, dice Sington. “Verán al autor intelectual mismo: Trump, junto con su familia, y la loca novia de Don Jr.”.

Chilling, absolutely chilling. Behind the scenes video of the production team behind the pro-Trump mob terrorist attack on the US Capitol, actually producing the event. You’ll see the mastermind himself- Trump, along with his family, and Don Jr’s whacked out girlfriend. pic.twitter.com/p32fJmHjJi

— Mike Sington (@MikeSington) January 7, 2021