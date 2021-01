El traje de baño de Lana Rhoades que casi deja escapar parte de sus encantos

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Lana Rhoades es una verdadera especialista que sabe deleitar a sus fieles admiradores de redes sociales con publicaciones que de vez en cuando alborotan el gallinero.

Hace unos días, la famosa actriz de cine para adultos compartió en su cuenta de Instagram unas fotos en las que se le puede ver en una playa, enfundada con un traje de baño que por poco deja escapar uno de sus senos.

“Just out here with a black eye from a very aggressive rafting ride listening to my own podcast @official3g1k on the beach 🏝 happy new year 🎆”, escribió en la imagen que tiene más de un millón 700 mil corazones rojos y una ola de comentarios donde la mayoría fueron para felicitarla por lo bien que luce.

(Desliza para ver las postales)

Previamente, la joven de 24 años dejó apreciar sus curvas con un sensual modelito, a través de unas imágenes en blanco y negro.