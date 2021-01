Inician los playoffs de la NFL y muchas miradas están puestas en los Bills y en Tom Brady

La temporada regular de la NFL fue completada a pesar de la pandemia y ahora es tiempo de playoffs: la ronda de comodines inicia este sábado con tres partidos, seguidos por otra jornada de tres juegos el domingo.

El menú de esta primera ronda incluye el ansiado regreso de la postemporada a la ciudad de Buffalo, algo que no sucede desde 1995, y el debut en playoffs de Tom Brady con un equipo distinto a los New England Patriots.

Kansas City (14-2) y Green Bay (13-3) estarán viendo en sus casas con toda comodidad tras avanzar directo a la siguiente ronda como sembrados No. 1 de sus respectivas conferencias.

1:05 pm ET/10:05 am PT

AFC – Indianapolis (11-5) en Buffalo (13-3), TV: CBS

Los Bills son de verdad y su quarterback Josh Allen ya es uno de los mejores de la NFL. Este equipo ya no depende de su defensa, sino de un ataque que anota puntos a destajo gracias a un arsenal que incluye al líder de recepciones de la temporada, Stefon Diggs (127). Sin embargo, los Colts son un rival incómodo, con una de las mejores líneas ofensivas que hay, protegiendo a un viejo sabio como Philip Rivers, y una defensa competente. Este partido especial para la ciudad de Buffalo contará con algunos miles de fans de la llamada “BillsMafia”.

Los Bills son favoritos por 6.5 puntos.

Handed out 4,000 scarves at the @MandT_Bank Fan Drive Through.

We are officially ready for game day❗️ #INDvsBUF pic.twitter.com/9CCmLXFSMp

— Buffalo Bills (@BuffaloBills) January 9, 2021