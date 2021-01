¡Se salvó! El Schalke ganó después de 30 partidos y evitó igualar el peor récord de la historia de la Bundesliga

El Schalke, equipo que se desempeña en la Bundesliga, estuvo a un partido de igualar el peor récord en la historia de la liga sin victorias.

Con su triunfo de este sábado por 4-0 sobre el Hoffenheim, los Mineros acabaron con la malaria sin ganar que arrastraron durante dos campañas, con 30 encuentros sin conocer la victoria y quedándose a uno de igualar el récord del Tasmania de Berlín que data de la temporada 1965-66, en la que descendieron tras no ganar en 31 partidos.

El Schalke encaminó su triunfo gracias a un triplete del héroe del encuentro, Matthew Hoppe, el estadounidense que marcó a los minutos 42,57 y 63; la cuenta la cerró Amine Harit al 79’; acabando así con la racha sin victorias que el equipo arrastraba desde el 17 de enero del año pasado, cuando derrotaron 2-0 al Borussia Mönchengladbach.

