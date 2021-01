De locura: Teófimo López pidió cifra millonaria para enfrentar a Devin Haney

Unas semanas después de vencer a Vasyl Lomachenko, Teófimo López se encuentra en espera de su próximo reto, el cual se especula que podría ser contra Devin Haney, el campeón del CMB en su categoría, el peso ligero; sin embargo, parece que la cifra económica que pide el pugilista de origen catracho es demasiado elevada.

De acuerdo con lo declarado por Eddie Hearn, presidente de Matchroom Boxing, la promotora que maneja a Haney, López estaría dispuesto a enfrentar a Devin para dejar en claro quién es el monarca indiscutible de la categoría si le pagan una suma estratosférica.

“Creo que Teófimo López contra Haney es una pelea maravillosa. Escucha, Teófimo me pidió $ 10 millones para esa pelea. No podemos ofrecerle esa suma, pero estoy seguro de que podemos hacerle una buena oferta. Teófimo es una pesadilla en este momento para Bob Arum. Entonces, dice: ‘Quiero esto, $ 5 millones como mínimo, quiero 8, quiero 9, quiero 10’. Así que ahora mismo, dejaré que Bob y Top Rank pongan esos números juntos porque en este mundo en este momento, no va a suceder”, dijo el promotor en entrevista para Boxing Social.

LOPEZ EYES UP HANEY 🔥

Lightweight king @TeofimoLopez says that he wants to make a fight with @WBCBoxing champion @Realdevinhaney happen as soon as possible.

🤔 How would this fight unfold❓

— Boxing Social (@boxing_social) January 10, 2021