Los consumidores pueden inscribirse ahora en un Plan de Salud Calificado para 2021

¡Está abierta la inscripción a través de NY State of Health, el Mercado de planes de salud oficial del estado está aquí! NY State of Health es su lugar para comprar, comparar e inscribirse en un plan de calidad de bajo costo adecuado para usted. Y es el único lugar donde puede recibir asistencia financiera basada en sus ingresos, para reducir sus costos aún más. NY State of Health está aquí para ayudarlo a encontrar planes de salud asequibles y de calidad que se ajusten a sus necesidades y a su presupuesto.

El acceso al seguro médico es particularmente importante ya que Nueva York continúa enfrentando una pandemia global, y se alienta a todos los neoyorquinos que actualmente están inscritos en un plan de salud calificado a través de NY State of Health a renovar su cobertura para 2021.

Los consumidores que se inscriban entre el 1 y el 15 de enero tendrán una fecha de inicio de la cobertura el 1 de febrero de 2021. Los consumidores que se inscriban entre el 16 de enero y el 31 de enero tendrán una fecha de inicio de la cobertura el 1 de marzo de 2021.

La inscripción está abierta todo el año si usted es elegible para Medicaid, Child Health Plus o Essential Plan. Muchos neoyorquinos calificarán para Medicaid, Child Health Plus o el Plan Essential debido a la pérdida de ingresos / empleo o salarios reducidos. Debido a la actual emergencia de salud pública por el COVID-19, los consumidores que ya están inscritos en Medicaid, Child Health Plus o el Plan Essential continuarán con su cobertura automáticamente y no es necesario renovarla en este momento.

Las 12 aseguradoras que ofrecieron Planes de Salud Calificados el año pasado los están ofreciendo nuevamente para 2021. NY State of Health ofrece Planes de Salud Calificados en cuatro niveles: platino, oro, plata y bronce. Una vez más, los consumidores tienen una amplia variedad de opciones de aseguradoras del Plan Esencial, con 15 aseguradoras que ofrecen el plan.

Todos los planes que se ofrecen a través del Mercado cubren las visitas al médico; estancias hospitalarias; cuidados de emergencia; atención a la maternidad y al recién nacido; servicios de salud mental y trastornos por abuso de sustancias; medicamentos con receta; servicios y dispositivos de rehabilitación y habilitación; servicios de laboratorio; servicios preventivos y de bienestar, manejo de enfermedades crónicas y dentales y oftalmológicos pediátricos.

Además, todos los planes de NY State of Health brindan beneficios preventivos gratuitos para chequeos y exámenes de detección anuales. Muchos ahora también ofrecen tres visitas adicionales de atención primaria / por enfermedad gratuitas o de bajo costo. Este beneficio asegura que pueda recibir atención primaria cuando la necesite, sin preocuparse por el costo.

Explore las opciones del Plan de Salud Calificado 2021 y el Plan Esencial en www.nystateofhealth.ny.gov

Hay miles de asistentes capacitados disponibles de forma gratuita para ayudarlo a guiarse a través del proceso de inscripción y determinar si es elegible para recibir asistencia financiera de tal forma que pueda ayudarse a pagar su plan. Están disponibles en todo el estado y funcionan en horarios flexibles.

Hay tres formas de inscribirse en un plan de salud a través del Mercado: