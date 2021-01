Pareja de ‘Chicharito’ Hernández más sexy que nunca entre rumores de separación

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

A través de las redes sociales, Sarah Kohan, la esposa de Javier ‘Chicharito’ Hernández, se ha mostrado de la manera más sensual entre los rumores de una posible separación del futbolista.

Aunque no se ha hecho oficial, varios medios mexicanos han confirmado la separación del delantero y la modelo australiana a poco tiempo del nacimiento de Nala, su segunda hija.

Existen varias pistas por las que se cree que la pareja ya no está junta, como las publicaciones que ella ha hecho en Instagram Stories, en donde publicó el siguiente mensaje

“La decisión más difícil de tomar es alejarse de alguien con quien has intentado trabajar fuertemente. Solo puedes hacer ciertas cosas para ser compatible, pero no puedes cambiar a alguien para mejorar la relación. Déjalo extrañarte y déjalo ir… No puede ser solo el que siembra semillas de esperanza a alguien que no se toma en serio su conexión. Y no puede rogarle a nadie que vea que vale la pena el sacrificio. Deja que se lo pierdan, déjalo ir porque hay afuera quien podrá ver todo. Quién pondrá el esfuerzo y te hará ver porque no funcionó con nadie más”.

Asimismo, ‘Chicharito’ también utilizó sus redes sociales para publicar una reflexión sobre el amor, lo que levantó aún más la sospecha de que entre él y su esposa todo había acabado.

Sin embargo, fueron las fotografías navideñas las que habrían confirmado en cierta parte la teoría de su ruptura amorosa, pues Sarah sólo ha publicado instantáneas de sus hijos y de ella de una manera muy sensual. Mientras que en las redes sociales de Hernández, Kohan apareció por última vez en octubre, mes en el que nació su segundo bebé.

Los chismes han perseguido a la pareja desde hace tiempo, y entre los más sonados estuvo el de la supuesta infidelidad de la modelo con el empresario mexicano Diego Dreyfus, a quien se le había señalado como el verdadero padre del primer hijo de Javier.

Fue en 2019 cuando el futbolista y la modelo se casaron en secreto, hecho que confirmó Hernández a través de sus redes sociales, justo unos meses después de haberse conocido en Miami en el verano de 2018.

