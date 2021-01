VIDEO: Turba MAGA arrastró y golpeó a policía para abrirse paso con violencia en Capitolio

Los seguidores del presidente Donald Trump que irrumpieron con violencia en el Capitolio se abrieron paso con agresiones a policías.

Un video recién compartido por CNN muestra como los miembros del movimiento MAGA jalan a un vigilante del Capitolio, lo tiran al piso y lo arrastran fuera del inmueble, incluso por las escaleras.

Otros alborotadores patearon y golpearon al oficial, incluso un hombre lo golpeó repetidamente.

Horrific new video obtained by CNN shows a MAGA rioter (in white hat and backpack) grab a DC Metro officer and pull him down Capitol steps where he is stomped and beaten with an American flag pole.

At one point they sing the Star Spangled Banner pic.twitter.com/XXJMxanGXp

— Bill Weir (@BillWeirCNN) January 10, 2021