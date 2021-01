Incluyen a mayores de 65 años de California en lista prioritaria de vacunación del coronavirus

El martes el Centro para el Control de Enfermedades (CDC) publicó un nuevo lineamiento el martes en el que recomendó la inclusión inmediata de las personas mayores de 65 años en la lista de prioridad para obtener la vacuna del coronavirus, por lo que el estado de California se movió rápidamente el martes para hacerlo.

A pesar de haber considerado a este grupo de personas en el segundo fase del plan de vacunación del estado planteado a inicios de semana, el gobernador de California, Gavin Newsom aseguró que estaba pidiéndole a los especialistas de salud del estado que revisaran los nuevos lineamientos de la CDC de inmediato para implementarlo en California cuanto antes.

Y la confirmación llegó el mediodía de este miércoles, haciendo ahora oficial la medida en el estado dorado, quien ha adquirido cerca de 2.5 millones de dosis y había administrado solo 800,000, hasta el pasado lunes.

CA is significantly increasing our efforts to get vaccines out.

This week, we launched mass vaccination sites across the state.

Today, we're announcing that Californians 65 and older are eligible to receive the vaccine.#EndThePandemic pic.twitter.com/PtuJKx5VcH

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) January 13, 2021