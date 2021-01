“La Barba” se salió con la suya: James Harden jugará en los Brooklyn Nets tras un cambio multitudinario

Por fin, después de meses de una relación completamente fracturada, los Houston Rockets y James Harden separaron sus caminos, no fue nada fácil y así lo deja claro el rocambolesco y surrealista cambio multitudinario que tuvo que llevarse a cabo par que la ruptura ocurriera.

James Harden se salió con la suya y ahora es nuevo jugador de Brooklyn Nets.

Así lo informó el periodista Shams Chanaria por medio de su cuenta oficial en Twitter, aseverando que ambos quintetos llegaron a un acuerdo que también involucra a los Indiana Pacers y a los Cleveland Cavaliers.

Rockets are acquiring Caris LeVert in James Harden deal from Brooklyn and sending LeVert to Indiana to acquire two-time All-Star Victor Oladipo — in addition to the four first-round picks and four draft pick swaps, sources said. https://t.co/3Tsm0dErtP

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 13, 2021