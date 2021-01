Hijo asesinó a su padre anciano a cuchilladas e intentó matar a otros parientes en un hogar en Queens

Un hombre de 72 años murió, aparentemente apuñalado por su hijo de 30 años dentro de un apartamento en Queens Village (NYC) esta mañana.

Otras tres personas aparentemente fueron envenenadas y se encuentran en estado crítico en North Shore University Hospital: una mujer de 70 años esposa del fallecido, otro hombre de 31 años y su pareja de 29.

“Los oficiales observaron al hombre en el pasillo actuando de manera muy incoherente. Hizo declaraciones de que había herido a alguien dentro del apartamento. Equipos de emergencia fueron llamados a la escena (…) Descubrieron a un hombre de 72 años que no respondía, tirado en el piso del baño con lo que parecían ser múltiples puñaladas en el cuerpo”, dijo el subjefe de NYPD Joe Kenny, citó ABC News.

NYPD arribó a la escena cerca de las 6:30 a.m. Las autoridades dicen que el sospechoso aparentemente administró químicos a otros familiares, quienes fueron encontrados inconscientes, uno al lado del otro en un colchón en la sala de estar. Cada uno tenía cerca una botella de agua que contenía una sustancia desconocida.

El sospechoso no identificado fue detenido y trasladado al NYC Health + Hospitals/Queens para una evaluación psiquiátrica, reportó New York Post.

72 year old man is dead, 3 others in critical condition in stabbing incident in Queens. https://t.co/hHL0M3uygI

— The Tornado News (@TheTornadoNews) January 14, 2021