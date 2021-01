Kamala Harris: “Necesitamos cheque de estímulo de $2,000”

La vicepresidenta electa Kamala Harris presiona para que se apruebe lo antes posible un tercer cheque de estímulo y considera que deberá ser de $2,000 dólares.

La demócrata publicó en su cuenta de Twitter que los bancos de alimentos siguen enfrentando problemas para ofrecer productos a la gente que no tiene fondos durante la pandemia de COVID-19.

Además de señalar que los trabajadores esenciales “continúan arriesgando sus propia salud y la de sus familias” por todos los estadounidenses.

“Los dueños de pequeños negocios, desde restaurantes hasta barberías, están siendo afectados”, indica. “Necesitamos un cheque de estímulo de $2,000”.

Food banks are strained trying to feed people worried about where they'll get their next meal.

Essential workers continue to risk their own health and their families for us all.

Small business owners from restaurants to barber shops are hurting.

We need $2,000 stimulus checks.

— Kamala Harris (@KamalaHarris) January 13, 2021