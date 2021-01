Increíble y milagroso accidente: bus MTA se salió de la vía y quedó colgando en un puente en El Bronx; 8 heridos

Impactantes imágenes pocas veces vistas dejó un autobús de la MTA al salir de la vía y quedar colgando del borde de la autopista Cross Bronx Expressway (NYC) anoche.

El FDNY dijo que ocho personas resultaron heridas, incluido el conductor del autobús. Una de ella fue reportada en condición grave.

El accidente ocurrió alrededor de las 11 p.m. en University Ave. y Cross Bronx Expressway, en la sección Highbridge de El Bronx.

El autobús articulado, que tiene un centro estilo acordeón, quedó colgando parcialmente del paso elevado. Los bomberos dijeron que el vehículo atravesó las barreras y cayó unos 50 pies hasta la carretera de acceso.

Fuentes dijeron a CBS2 que al parecer la parte central del autobús probablemente impidió que se estrellara cayendo en vertical a la carretera.

La MTA informó que el autobús BX-35 se dirigía a su última parada en 178th y Broadway. Se suponía que debía girar a la izquierda en la rampa de salida, pero cruzó el puente. La policía todavía está investigando, pero creen que la unidad no pudo navegar en un giro o experimentó una falla en los frenos.

“Haremos una investigación completa. Miraremos el equipo en el autobús. Veremos si tuvo algún problema mecánico. Miraremos la grabadora de ventilación y el video que está allí y trataremos de hacer una evaluación con eso”, adelantó anoche Patrick Warren, director de seguridad y protección de la MTA y director ejecutivo interino de NY City Transit “No puedo imaginar lo aterrorizadas que estaban algunas de esas personas en el autobús”.

“Los indicios preliminares son que el operador del autobús fue muy hábil, muy heroico, pudo ayudar a los pasajeros a bajar del autobús a un lugar seguro”, comentó el presidente de Autobuses MTA, Craig Cipriano.

