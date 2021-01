Kyrie Irving perderá casi un millón de dólares por violar protocolos de sanidad

Este viernes se dio a conocer la sanción de la NBA al jugador de los Brooklyn Nets, Kyrie Irving, quien violó los protocolos al asistir a una fiesta el fin de semana pasado, según publicó la Asociación en un comunicado.

El base de los Nets fue multado con $50,000 dólares y se le obligó a guardar en una cuarentena de 5 días, según anunció esta mañana el presidente de operaciones de la liga de la NBA, Byron Spruell.

Más allá de la multa, el golpe más fuerte para el bolsillo del jugador es que se perderá $816,898 dólares en salario por los dos juegos en los que estuvo ausente esta semana, contra los Nuggets y los Knicks, debido a su cuarentena, según reportó Bobby Marks de ESPN.

Dado que la cuarentena ya se habría cumplido, se espera que el jugador pueda volver con su equipo para el enfrentamiento de este sábado ante Orlando Magic, aunque para que eso suceda, en las próximas horas deberá de dar negativo a la prueba de COVID-19.

As long as he tests negative and clears protocol, Kyrie Irving will be available and expected to play for the Nets vs. Orlando on Saturday, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 15, 2021