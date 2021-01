Arrestan a un hombre con armas y municiones cerca del Capitolio en Washington D.C.

La Policía del Capitolio de Estados Unidos arrestó a un hombre en un puesto de control de seguridad en Washington D.C. el viernes, después de que mostró una credencial de toma de posesión “no autorizada”, y en un registro realizado en su camioneta se encontró además una pistola no registrada y más de 500 rondas de municiones, dijeron las autoridades.

El hombre arrestado era un contratista y la credencial no era falsa, según un oficial federal de la ley que habló bajo condición de anonimato, porque no estaba autorizado para discutir el arresto, reportó The New York Times.

El arresto se produce cuando los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley intentan fortalecer a Washington antes del Día de la Inauguración el miércoles, porque temen que los extremistas, envalentonados por el ataque al Capitolio por parte de los partidarios del presidente Trump el 6 de enero, puedan causar violencia.

Se está estableciendo una “zona verde” militarizada en el centro de la ciudad, con decenas de miles de miembros de la Guardia Nacional y se ha levantado una cerca de metal alrededor de los terrenos del Capitolio antes de la juramentación del presidente electo Joe Biden.

Según un informe policial presentado por el Departamento de Policía Metropolitana (Policía de DC), Wesley Allen Beeler, de Fort Royal, en Virginia, fue identificado como el hombre que detuvo la Policía del Capitolio.

Según los informes de la policía, Beeler fue detenido por la policía del Capitolio en el puesto de control policial de N. Capitol Street y E Street Noreste.

Aquí fue donde la policía revisó su vehículo, después de que presentó una credencial de seguridad que no era válida, según muestran el informe policial y los documentos de acusación, según WUSA 9.

This is the intersection the arrest took place at. In order for vehicles to get to this point they have to go through at least one armed security checkpoint.@wusa9 pic.twitter.com/qnKCVVwOaU

— Kolbie Satterfield (@KolbieReports) January 16, 2021