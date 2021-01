Con una escopeta a plena luz: insólito paseo de un hombre en El Bronx

La policía de Nueva York está buscando a un caminante visto sosteniendo un rifle de asalto grande y portando una llamativa chaqueta roja, mientras caminaba a plena luz por una calle de El Bronx.

Un video de vigilancia captó al osado hombre armado caminando por Webster Avenue en la sección Norwood alrededor de las 3:30 p.m. del jueves.

Las autoridades dijeron que el hombre sostenía un rifle de asalto negro con un cargador de alta capacidad adjunto. Ese estampa inesperada causó miedo y alarma entre las personas en el área. Luego el caminante desapareció, sin que fuese detenido por ningún policía.

NYPD describió al hombre no identificado como de complexión mediana, de unos 6 pies de altura y visto esa vez con chaqueta con capucha y zapatos ambos de color rojo, reportó Pix11.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

