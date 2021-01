Esposa del detenido por FBI en Nueva York acusa a Trump de sus ideas extremistas de atacar el Capitolio

“Donald Trump es un líder de culto, y su legado serán los disturbios del Capitolio, (el grupo) Proud Boys y (la plataforma) Parler”, declaró Joni Florea a Pix11 en su primera entrevista televisiva.

La esposa de Eduard Florea, un ingeniero de computación arrestado por el FBI el martes en Queens (NYC), asegura que él estaba “radicalizado” por las palabras del polémico mandatario Trump.

Florea, partidario del grupo de extrema derecha “Proud Boys” que amenazó con desplegar “tres autos llenos de patriotas armados” en Washington DC la semana pasada, fue acusado el miércoles de almacenar cuchillos de combate de estilo militar y más de mil cartuchos de rifle en su casa en Queens, dijeron las autoridades federales.

Aunque no participó en los ataques del 6 de enero, los fiscales afirmaron que el ingeniero se comprometió a viajar a la capital de la nación y cortar “una garganta” en el motín dirigido por partidarios del mandatario. En otra publicación atribuida a Florea amenazó la vida del senador afroamericano recién electo Raphael Warnock (D-Georgia), dijeron las autoridades.

Supuestamente usaba la plataforma Parler para conversar con otros partidarios ultraderecha de Trump. Y militaba en “Proud Boys”, una organización que apoya firmemente la creencia del mandatario de que un fraude electoral llevó a Joe Biden a la presidencia.

Los agentes del FBI acababan de terminar de interrogar a Joni Florea en su casa de Middle Village ayer cuando concedió la entrevista, mientras su hija de 8 años y su niño de 4 veían televisión en la sala.

La mujer dijo que la esposaron brevemente el martes, luego de que agentes llamaran a su cónyuge para que saliera de la casa, y agregó que ha soportado mucho en su matrimonio en los últimos años.

Es una sobreviviente de violencia doméstica que se quedó con su esposo, incluso después de su arresto por armas de 2014 en Staten Island. Ahora sí planea divorciarse.

Admite que ella también apoyó a Trump: “Pensé que era algo con lo que mi esposo y yo podríamos llevarnos bien. Pensé que él estaba luchando por Estados Unidos”. Estaba convencida de que “si no votábamos por él, caeríamos en una especie de régimen comunista”.

Pero su vida hogareña se volvió más difícil a medida que avanzaba el gobierno radical. “La vida ya no era agradable, porque mi esposo se convirtió en otra persona”, afirmó. “Es como si yo no tuviera voz”.

Siente que no está sola en esa situación. “Creo que hay muchas otras mujeres como yo. Es la verdad tácita”.

