Thalía denunció que su abuelita vive en condiciones infrahumanas

Foto: Dimitrios Kambouris/Getty Images for Tony Awards Productions

La señora Eva Mange cumplió 103 años, pero lo que tuvo que ser un día de fiesta fue de pesar y preocupación para su familia. Y es que la famosa cantante Thalía pidió oraciones para su abuela, pues la encontraron en condiciones “inaceptables”.

“Hoy 18 de Enero del año en curso, deberíamos de estar celebrando el cumpleaños 103 de nuestra amada abuela, Doña Eva Mange Marquez. Mas, lejos de una celebración, nos encontramos en una situación de angustia y gran sorpresa ya que hemos encontrado a nuestra abuela en condiciones totalmente inaceptables.

Por ahora no podemos dar tantos detalles de lo acontecido a su salud; pero en estos momentos sí quisiéramos pedirles una oración por ella.

Oraciones y luz, para que recupere pronto la salud que se ha visto comprometida.

¡Muchísimas gracias a tod@s por las felicitaciones que nos han mandado para celebrarla hoy, en su cumpleaños número 103!”, escribió en Instagram la famosa estrella.

Laura Zapata, media hermana de Thalía, también denunció maltrato y mostró fotografías crudas de las heridas de la anciana.

Estos son los “cuidados” que le han procurado a mi Abuela. Tiene 9 ESCARAS DECÚBITO. No puedo creer que esto esté sucediendo. Situación que me ocultaron durante todo este tiempo. Hoy por fin pude ver todo el daño ocasionado. He tomado cartas en el asunto. Cárcel a responsables.💔 pic.twitter.com/VWu0LGwRCv — Laura Zapata /Fuera Chairos los bloqueo. (@LAURAZAPATAM) January 18, 2021

“Estos son los “cuidados” que le han procurado a mi Abuela. Tiene 9 ESCARAS DECÚBITO. No puedo creer que esto esté sucediendo. Situación que me ocultaron durante todo este tiempo. Hoy por fin pude ver todo el daño ocasionado. He tomado cartas en el asunto. Cárcel a responsables”, escribió.

