Así se enteró Gigi Hadid que estaba embarazada

Gigi Hadid no es precisamente una de las celebridades más activas en la red social Twitter, sobre todo desde que debutara en la maternidad el pasado septiembre junto a su pareja, el cantante Zayn Malik. Sin embargo, cuando la estrella de las pasarelas abre la boca en la plataforma del pajarito no deja a nadie indiferente, y para muestra la respuesta que ha ofrecido a un seguidor al ser cuestionada sobre el día en que, al menos según sus impresiones, se percató de que estaba embarazada.

La hermana mayor de la también modelo Bella Hadid ha revelado que, durante su último desfile para el diseñador Tom Ford, en febrero del año pasado, empezó a sentir unas náuseas entre bambalinas que obligaron a su madre, Yolanda Hadid, también modelo en su juventud, a darle todo tipo de ‘snacks’ para que se le asentara el estómago. Tras atribuir esas sensaciones al nerviosismo derivado de cualquiera de sus trabajos, Gigi acabó dándose cuenta de que tales reacciones podrían tener otra explicación puramente fisiológica.

Yes, I found out the day before the Tom Ford show 🤯 I was so nauseous backstage 😅 but I learned I could kinda control it if I continuously ate, so my mom would pack me snacks before each show 🥖 🧀 bless https://t.co/JIRLGnBgvJ

— Gigi Hadid (@GiGiHadid) January 18, 2021