El ombligo de Chiquis Rivera se ve ‘De lado’ y dicen que ‘abusa del photoshop y los filtros’

Hace poco, la cantante Chiquis Rivera publicó una serie de fotografías en las que presumía sus imponentes curvas con una tanga y disfrutando de las maravillosas playas de Tulum, México. Sin embargo, muchos de sus seguidores notaron un detalle que seguramente ella obvio.

En una de las fotografías, el ombligo de la hija de la fallecida cantante Jenni Rivera se ve ‘de lado’ o ‘estirado’. Todo parece indicar que usó algún filtro o quizás editó la foto en photoshop sin percatarse que la zona abdominal había sufrido cambios también y ya no se veía un ombligo ‘regular’.

Obviamente, esto sí lo notaron parte de sus seguidores y se lo dejaron saber. “¿Tiene el ombligo chueco?”, “Se fijan en la última foto que el ombligo no esta centrado o solo yo lo vi”, “¿Tiene el ombligo ladeado en la ultima foto?”, “Oye te quiero enseñar cómo usar el Photoshop porque en tus fotos se te nota digo para que no hagas del ridículo” y “Ni con Photoshop sales bien, digo si según tú estás muy segura de tu figura redonda, pues no le pongas Photoshop muéstrate como eres”, fueron parte de las duras críticas que recibió Chiquis.

Lo cierto es que, con retoques digitales o no, la ex de Lorenzo Méndez derrochó mucha sensualidad y demostró no tener miedo alguno a presumir su cuerpo en hilo dental pues está orgullosa del mismo, tal como ha manifestado en múltiples oportunidades.

